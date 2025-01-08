Ученики Харькова – с подарками от французов: при чем здесь высадка в Нормандии

Северную Салтовку, город Мариньи в Нормандии и американский Вестпорт объединило хорошее событие в канун Рождества.

Французы собрали подарки для харьковских школьников. И передали их при поддержке МГ «Объектив». Как возникла идея – в нашем материале.

После высадки в Нормандии американцы помогали отстроить разрушенный город

История, которая продолжилась в школе на Северной Салтовке, началась 80 лет назад (в 1944-м), после масштабной высадки армий Великобритании, США и Канады на севере Франции. Тогда союзные войска буквально выбивали гитлеровцев с побережья, где фашисты цеплялись за каждый населенный пункт. В результате артиллерийских ударов и ковровых бомбардировок норманнские города и села были сильно разрушены. К примеру, уничтожены две трети старинного и невероятно красивого города Кан – резиденции английского короля Вильгельма Завоевателя.

Принимавшие участие в высадке в Нормандии американские солдаты из Коннектикута обратили внимание на то, что после интенсивных боев у французских детей из городка Мариньи не осталось даже школы. И уже в 1947 году из Вестпорта в Мариньи отправилась первая помощь на восстановление. Города стали побратимами, а традиция дружить и обмениваться подарками на праздники закрепилась между американскими и французскими школьниками. Дети повзрослели, изменилось не одно поколение, но тесная связь между потомками освободителей и тех, кому вернули свободу, сохраняется до сих пор, рассказал МГ «Объектив» Мирослав Маркив, украинец, 25 лет живущий в Нормандии.

Французы поддержали учеников из разрушенного микрорайона Харькова

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину жители Вестпорта и Мариньи, хорошо помнящие, какой ценой пришлось возвращать свободу, решили помогать Украине. В 2022 году организация WESTPORT-MARIGNY-LE-LOZON взяла шефство над первым освобожденным в Донецкой области городом Лиман. Отправили немалую сумму на ремонт муниципального отопления, подарки детям на Рождество. Но летом 2024 года в Лиманской громаде объявили принудительную эвакуацию семей с детьми – стремительно приближался фронт.

Несмотря на это, французы решили продолжать помогать Украине. Приближалось Рождество, норманнские школьники собирали подарки для украинских сверстников – война ведь не повод отказывать детям в празднике. Оставалось найти школу – в регионе, подвергшемся российской агрессии. За помощью в выборе представители организации WESTPORT-MARIGNY-LE-LOZON обратились в редакцию МГ «Объектив». И по нашему совету выбрали в Харькове 166-й лицей, на Северной Салтовке.

Корреспондент «Объектива» помог международным благотворителям связаться с учебным заведением. Россияне разрушили его, как и большинство зданий на Северной Салтовке, весной 2022 года, когда били из всех видов вооружения.

Лицей – специализированный, где усиленно изучают иностранные языки, в том числе и французский. До начала полномасштабного вторжения лицей посещали 1050 школьников. Сейчас в нем 670 учеников: 270 детей находятся в Харькове и области, учатся онлайн и посещают уроки в метрошколе. 315 продолжают получать украинское образование, находясь за границей, остальные проживают в разных областях Украины, но не теряют связи с родной школой и городом.

Многие ученики и учителя 166-го лицея стали вынужденными переселенцами. Ведь россияне разрушили их жилье на Северной Салтовке. Есть среди детей и те, кто несколько месяцев находился в оккупации, потому что жили в пригороде Харькова и не успели уехать утром 24 февраля 2022 года.

«Деньги на конфеты есть не у всех родителей»

Новость, что харьковские дети получат подарки от французских школьников, стала неожиданностью, говорит директор лицея №166 Светлана Коломиец.

«Сейчас Северная Салтовка почти пуста. Война продолжается. И область, и город каждый день под ударами. Только три ребенка из наших учеников живут сейчас на Северной Салтовке. Поэтому эта поддержка, эти подарки детям невероятно растрогали. Понимаете, не все родители даже конфеты могут приобрести. Потому что не за что, потому что люди снимают жилье, многие остались без работы. Перед Рождеством мы своими силами в укрытии сделали детям праздничное представление. И тогда раздали подарки от французов. Если бы вы видели глаза тех детей! «- рассказала МГ «Объектив» директор школы.

Мирослав Маркив, помогавший объединить учеников харьковского лицея, редакцию «Объектива» и организацию WESTPORT-MARIGNY-LE-LOZON, отметил: надеюсь, что это станет началом хорошей истории и долгой дружбы между украинскими и французскими школьниками.