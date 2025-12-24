«ДТП устроил чиновник МВД в Харькове» – полиция опровергла информацию

В ГУ Нацполиции в Харьковской области заявили: информация о причастности должностного лица МВД к смертельной аварии в Харькове не соответствует действительности.

Ранее такая новость распространялась в соцсетях, отметили правоохранители.

По их данным, 18 декабря около 22:50 на улице Полтавский Шлях, 147 автомобиль Toyota Hilux сбил мужчину и женщину. Они погибли на месте.

«За рулем находился 39-летний мужчина, не являющийся работником правоохранительных органов и не имеющий отношения к МВД», — уточнили в полиции.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УКУ. Свидетелей и очевидцев просят обращаться по телефону 066-23-00-745.

Напомним, судья сбила двоих детей на пешеходном переходе в Харькове. Авария произошла 18 декабря около 16:00 вечера на улице Дудинской на Холодной горе. Девочки 13 и 14 лет в реанимации. В Харьковской областной прокуратуре сообщили: за рулем автомобиля «Hyundai Accent», сбившего подростков, находилась судья одного из районных судов Харьковской области. Дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Свидетелем аварии стал работник АЗС Юрий Савостян. В комментарии «Суспільному» он рассказал: в момент удара стоял спиной к дороге, но не слышал звука тормозов. Девочки уже почти перешли дорогу. По версии следствия, приближаясь к переходу, водитель не сбавила скорость. И тем более не остановилась, как должна была это сделать, чтобы пропустить пешеходов. Было ли превышение скорости, в дальнейшем установит экспертиза, отметила пресс-секретарь прокуратуры Валерия Чирина. Уже известно, что женщина за рулем не находилась в состоянии алкогольного опьянения. ГБР возбудило уголовное производство. Мать одной из пострадавших – 14-летней Каролины – Александра Прокопчук рассказала «Суспільному», что у ее дочери сломан череп и ушиб легких. В день аварии она пошла встретиться с подругой Олей, которая как раз приехала в Харьков. Девочки очень ждали этой встречи. Судье вручили подозрение.