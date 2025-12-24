Live

«ДТП устроил чиновник МВД в Харькове» – полиция опровергла информацию

Общество 13:25   24.12.2025
Виктория Яковенко
«ДТП устроил чиновник МВД в Харькове» – полиция опровергла информацию Фото: ГУНП в Харьковской области

В ГУ Нацполиции в Харьковской области заявили: информация о причастности должностного лица МВД к смертельной аварии в Харькове не соответствует действительности.

Ранее такая новость распространялась в соцсетях, отметили правоохранители.

По их данным, 18 декабря около 22:50 на улице Полтавский Шлях, 147 автомобиль Toyota Hilux сбил мужчину и женщину. Они погибли на месте.

«За рулем находился 39-летний мужчина, не являющийся работником правоохранительных органов и не имеющий отношения к МВД», — уточнили в полиции.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УКУ. Свидетелей и очевидцев просят обращаться по телефону 066-23-00-745.

Напомним, судья сбила двоих детей на пешеходном переходе в Харькове. Авария произошла 18 декабря около 16:00 вечера на улице Дудинской на Холодной горе. Девочки 13 и 14 лет в реанимации. В Харьковской областной прокуратуре сообщили: за рулем автомобиля «Hyundai Accent», сбившего подростков, находилась судья одного из районных судов Харьковской области. Дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Свидетелем аварии стал работник АЗС Юрий Савостян. В комментарии «Суспільному» он рассказал: в момент удара стоял спиной к дороге, но не слышал звука тормозов. Девочки уже почти перешли дорогу. По версии следствия, приближаясь к переходу, водитель не сбавила скорость. И тем более не остановилась, как должна была это сделать, чтобы пропустить пешеходов. Было ли превышение скорости, в дальнейшем установит экспертиза, отметила пресс-секретарь прокуратуры Валерия Чирина. Уже известно, что женщина за рулем не находилась в состоянии алкогольного опьянения. ГБР возбудило уголовное производство. Мать одной из пострадавших – 14-летней Каролины – Александра Прокопчук рассказала «Суспільному», что у ее дочери сломан череп и ушиб легких. В день аварии она пошла встретиться с подругой Олей, которая как раз приехала в Харьков. Девочки очень ждали этой встречи. Судье вручили подозрение. 

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове сегодня были слышны взрывы: останавливалось метро (дополняется)
В Харькове сегодня были слышны взрывы: останавливалось метро (дополняется)
24.12.2025, 11:05
Новости Харькова — главное 24 декабря: РФ ударила по ТЭЦ — погибший, раненые
Новости Харькова — главное 24 декабря: РФ ударила по ТЭЦ — погибший, раненые
24.12.2025, 13:31
После обстрелов в Харькове и области начались аварийные отключения света
После обстрелов в Харькове и области начались аварийные отключения света
24.12.2025, 11:25
Терехов сообщает об ударе по ТЭЦ в пригороде: погибший, что с транспортом 📹
Терехов сообщает об ударе по ТЭЦ в пригороде: погибший, что с транспортом 📹
24.12.2025, 12:43
Антидроновые сетки на окружной Харькова: Синегубов про приоритеты (видео)
Антидроновые сетки на окружной Харькова: Синегубов про приоритеты (видео)
23.12.2025, 16:59
«ДТП устроил чиновник МВД в Харькове» – полиция опровергла информацию
«ДТП устроил чиновник МВД в Харькове» – полиция опровергла информацию
24.12.2025, 13:25

Новости по теме:

23.12.2025
В Харькове мужчина перебегал дорогу и попал под колеса Volkswagen (фото)
22.12.2025
На Салтовке пожилой водитель сбил ребенка: мальчик в больнице (фото, видео)
22.12.2025
В Змиеве насмерть сбили харьковчанку: в содеянном признался сам водитель
21.12.2025
Женщина пострадала в ДТП в городе Харьковской области
20.12.2025
Подозрение получила судья, которая сбила двух детей в Харькове


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««ДТП устроил чиновник МВД в Харькове» – полиция опровергла информацию», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2025 в 13:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции заявили: информация о причастности должностного лица МВД к смертельной аварии в Харькове не соответствует действительности.".