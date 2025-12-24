В 28 храмах Харьковщины пройдут рождественские службы: копы будут дежурить
В Харьковской области на Рождество правоохранители будут патрулировать вблизи культовых сооружений во время проведения праздничных богослужений.
«В честь празднования Рождества пройдут богослужения в 28 храмах города и области. Ожидается, что религиозные мероприятия посетят около полутора тысяч граждан. Полицейские будут следить за правопорядком возле храмов», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители призывают жителей не нарушать публичный порядок, соблюдать комендантские часы и нормы действующего законодательства, а также не игнорировать сигналы воздушной тревоги даже во время богослужений.
Напомним, продолжительность комендантского часа в Харьковской области на Рождество и Новый год менять пока не планируют, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
