В 28 храмах Харьковщины пройдут рождественские службы: копы будут дежурить

В Харьковской области на Рождество правоохранители будут патрулировать вблизи культовых сооружений во время проведения праздничных богослужений.

«В честь празднования Рождества пройдут богослужения в 28 храмах города и области. Ожидается, что религиозные мероприятия посетят около полутора тысяч граждан. Полицейские будут следить за правопорядком возле храмов», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители призывают жителей не нарушать публичный порядок, соблюдать комендантские часы и нормы действующего законодательства, а также не игнорировать сигналы воздушной тревоги даже во время богослужений.

Напомним, продолжительность комендантского часа в Харьковской области на Рождество и Новый год менять пока не планируют, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.