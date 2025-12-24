У 28 храмах Харківщини пройдуть різдвяні служби: копи чергуватимуть

На Харківщині на Різдво правоохоронці патрулюватимуть поблизу культових споруд під час проведення святкових богослужінь.

«З нагоди святкування Різдва пройдуть богослужіння у 28 храмах міста і області. Очікується, що релігійні заходи відвідають близько півтори тисячі громадян. Поліцейські слідкуватимуть за правопорядком біля храмів», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці закликають жителів не порушувати публічний порядок, дотримуватися комендантської години та норм чинного законодавства, а також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги навіть під час богослужінь.

Нагадаємо, тривалість комендантської години на Харківщині на Різдво та Новий рік змінювати наразі не планують, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.