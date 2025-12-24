Live

У 28 храмах Харківщини пройдуть різдвяні служби: копи чергуватимуть

Суспільство 16:41   24.12.2025
Вікторія Яковенко
Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині на Різдво правоохоронці патрулюватимуть поблизу культових споруд під час проведення святкових богослужінь.

«З нагоди святкування Різдва пройдуть богослужіння у 28 храмах міста і області. Очікується, що релігійні заходи відвідають близько півтори тисячі громадян. Поліцейські слідкуватимуть за правопорядком біля храмів», – повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці закликають жителів не порушувати публічний порядок, дотримуватися комендантської години та норм чинного законодавства, а також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги навіть під час богослужінь.

Нагадаємо, тривалість комендантської години на Харківщині на Різдво та Новий рік змінювати наразі не планують, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: Чи змінять комендантську годину на Різдво і Новий рік у Харкові – ОВА

Автор: Вікторія Яковенко
