Харків мерзне: «прилетіло» по ключовій ТЕЦ – підсумки 24 грудня

Події 23:00   24.12.2025
Оксана Горун
Олена Нагорна
У перший день морозів РФ розбила ТЕЦ, що опалює Харків. У поліції заперечили участь посадовця МВС у смертельній аварії в Харкові. Винуватця ДТП, що сталася в Лозовій, екстрадували з Німеччини. Різдво в Харкові святкують попри все. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 24 грудня.

Росіяни двічі за добу обстріляли один із ключових об’єктів енергетики, який живить та опалює Харків

Серії вибухів чули близько 6:00 та після 10:00. Перед цим моніторингові канали попереджали про швидкісні цілі у напрямку селищ Пісочин та Подвірки. Облпрокуратура встановила: рано-вранці ворог здійснив обстріл з РСЗВ «Торнадо-С». Цей удар минувся без постраждалих. Але повторна атака спричинила трагедію. Загинув 51-річний співробітник транспортного підприємства, розташованого поряд із ТЕЦ. Ще четверо людей там постраждали. Також поранено дев’ятьох співробітників енергооб’єкта. Внаслідок удару у Харкові суттєво впала напруга, повідомив мер Ігор Терехов. Це вплинуло на теплопостачання. У Харківських тепломережах наголосили: частині споживачів у Холодногірському, Новобаварському, Шевченківському та Київському районах знизили температуру теплоносія та відключили гарячу воду. Це необхідно, щоб забезпечити циркуляцію води в системі та запобігти її розморожуванню. Харківобленерго задіяло аварійні відключення електрики в регіоні. «Прильоти» вплинули на роботу міського транспорту. На деякий час зупинявся рух потягів у метро. Була ускладнена робота електротрансу на Рогані, ХТЗ, Новій Баварії та Холодній Горі. Терехов пояснив: там, де це було технічно можливим, місто перейшло в режим «енергоострова».

Участь посадовця МВС у смертельній ДТП в Харкові заперечили в обласному управлінні Нацполіції

Йдеться про аварію, що сталася на Полтавському Шляху пізно ввечері 18 грудня. Тоді Toyota Hilux збила на смерть одразу двох пішоходів: жінку 38 років і чоловіка. Вони переходили дорогу в не відведеному для цього місці й загинули. Відділ комунікації ГУНП опублікував спростування у відповідь на інформацію, яку ширили деякі телеграм-канали. У пабліках посилалися на повідомлення родички загиблих про те, що з боку водія з їхньою родиною ніхто не вийшов не зв’язок. Автівка нібито була з київськими номерами, а керував нею посадовець МВС. У Нацполіції наголосили: чоловік 39 років, який був за кермом у момент ДТП, не є працівником правоохоронних органів.

З Німеччини до в’язниці в Україну доставили винуватця іншої смертельної ДТП

Вона сталася в Лозівському районі на Харківщині ще в липні 2020 року. Водій автівки «МАН» здійснив небезпечний маневр і збив мотоцикліста на Honda. Той загинув. Суд заочно виніс винуватцю вирок – шість років за ґратами. Його знайшли за кордоном і екстрадували.

Різдво в Харкові відзначають попри всі негаразди

Святкові заходи провели для учнів різних районів міста – в безпечних локаціях. Поліція повідомила, що святкові богослужіння відбудуться у 28 храмах міста й області. Прогнозують участь у них близько півтори тисячі вірян. Час комендантської години на Різдво та Новий рік залишиться незмінним.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Намагаються занурити Харків у холод і темряву – Терехов про вечірні «прильоти»

Драпатий, Немічев і Ширяєв стали почесними громадянами Харківщини – офіційно

Чи буде сніг на Новий рік у Харкові? Синоптикиня озвучила прогноз (відео)

Автор: Оксана Горун, Олена Нагорна
