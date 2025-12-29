Live

Аварийные отключения света начались в Харькове 29 декабря — официально

Общество 09:45   29.12.2025
Оксана Горун
Аварийные отключения света начались в Харькове 29 декабря — официально Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

В Харькове и области применили графики аварийных отключений, сообщило облэнерго утром 29 декабря.

Пресс-служба АО «Харьковоблэнерго» уточнила, что графики применили «для стабилизации ситуации в энергосети». Графики почасовых отключений также продолжают действовать.

Ранее Центр противодействия дезинформации СНБО предупредил, что в соцсетях распространяют сгенерированный искусственным интеллектом контент, который должен убедить граждан Украины в том, что в отключениях света виноваты не российские обстрелы, а действия украинской власти.

«В действительности единственная причина отключений света — террористические удары россии по энергетической инфраструктуре Украины», — подчеркнули борцы с дезинформацией.

Читайте также: Энергоостров VS праздничный террор: обзор фронта (видео)

Напомним, после массированной атаки 27 декабря без электричества осталась часть столицы Украины — Киева, в Киевской области также обесточены некоторые крупные населенные пункты.

Автор: Оксана Горун
