Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові 29 грудня – офіційно

У Харкові та області застосували графіки аварійних відключень, повідомило обленерго вранці 29 грудня.

Пресслужба АТ “Харківобленерго” уточнила, що графіки застосували “для стабілізації ситуації в енергомережі”. Графіки погодинних відключень також діють.

Раніше Центр протидії дезінформації РНБО попередив, що в соцмережах розповсюджують згенерований штучним інтелектом контент, який має переконати громадян України в тому, що у відключеннях світла винні не російські обстріли, а дії української влади.

“Насправді єдина причина відключень світла – терористичні удари росії по енергетичній інфраструктурі України”, – наголосили борці з дезінформацією.

Нагадаємо, після масованої атаки 27 грудня без електрики залишилася частина столиці України — Києва, на Київщині також знеструмлені деякі великі населені пункти.