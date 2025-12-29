Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові 29 грудня – офіційно
У Харкові та області застосували графіки аварійних відключень, повідомило обленерго вранці 29 грудня.
Пресслужба АТ “Харківобленерго” уточнила, що графіки застосували “для стабілізації ситуації в енергомережі”. Графіки погодинних відключень також діють.
Раніше Центр протидії дезінформації РНБО попередив, що в соцмережах розповсюджують згенерований штучним інтелектом контент, який має переконати громадян України в тому, що у відключеннях світла винні не російські обстріли, а дії української влади.
“Насправді єдина причина відключень світла – терористичні удари росії по енергетичній інфраструктурі України”, – наголосили борці з дезінформацією.
Читайте також: Енергоострів VS святковий терор: огляд фронту (відео)
Нагадаємо, після масованої атаки 27 грудня без електрики залишилася частина столиці України — Києва, на Київщині також знеструмлені деякі великі населені пункти.
