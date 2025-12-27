Энергоостров VS праздничный террор: обзор фронта (видео)

Россия возбудилась к праздникам. Харьков ответил энергоостровом на рождественский террор. «Зетников» прорвало по поводу Купянска. Бои за Сотницкий Казачок и предупреждение для «ждунов». О российских попытках заморозить Харьков и расширить фронт — в обзоре МГ «Объектив».

Кратко о ситуации на фронте

Ни туманы, ни снег не снизили активность российских штурмов в Харьковской области. В течение недели Генштаб ВСУ стабильно информировал о двух десятках боев в сутки в регионе. Аналитики DeepState отметили на карте увеличение российской зоны контроля в Волчанске и продвижение вблизи Двуречанского. Также подтвердились сообщения о боях в приграничье. В Золочевском районе оккупанты атаковали многострадальное село Сотницкий Казачок. В то же время, Институт изучения войны информировал о том, что покоя не было и на российской территории. По данным осинтеров, украинские войска продвинулись через границу в лесистую местность на Белгородщине, неподалеку от Шебекино. Атаку оценили как ограниченную.

<br />

Заморозить Харьков 4.0

«Это были ракеты. Это был двойной удар, — комментировал на этой неделе российский обстрел одной из ключевых ТЭЦ, отапливающих город, мэр Харькова Игорь Терехов. — Сначала около пяти утра было попадание в ТЭЦ, которая питает город Харьков и обеспечивает теплоснабжение и энергоснабжение города Харькова. Затем около 10 часов утра еще несколько ударов по той же ТЭЦ. И в качестве последствия было полное обесточивание, кроме этого были перебои с теплоснабжением. Потом уже во второй половине дня, к вечеру, были обстрелы. Попадание в две котельные и насосную станцию, и были очень тяжелые моменты, которые мы до сих пор проходим».

Городской голова Харькова отметил: чтобы жители остались с теплом, задействовали энергетический остров. Эту систему создавали с весны 2024 года. Тогда серия ракетных ударов по ТЭЦ-5, Змиевской ТЭС, трансформаторным подстанциям и другим объектам энергетики отправила город в длительный блэкаут. Власти заявили о плане децентрализовать систему отопления и электрической генерации, а также обеспечить критическую инфраструктуру альтернативными источниками питания. С этого времени в Харькове непрерывно монтируют когенерационные установки и небольшие котельные. О сути проводимых работ всегда говорят с осторожностью, чтобы не сообщить врагу полезной информации. При этом эффект очевиден: заморозить Харьков россиянам уже не удается четвертую зиму подряд. И это, очевидно, не дает покоя террористам. Они начали охоту именно на энергоостров. Об этом Терехов заявил после вечерних ударов в Сочельник. По его словам, цель врага ясна – «попробовать погрузить наш город, всех нас в холод и тьму». Однако коммунальщики прилагают усилия, чтобы помешать этим планам.

Однако учитывая активизацию российской охоты на энергоостров, харьковчанам на праздники нужно быть особенно осторожными.

«Время комендантского часа увеличивать не планируется. Однако, конечно, мы будем вносить коррективы и возможно принимать новые решения, учитывая условия безопасности, угрозы, данные разведок и так далее. Смотрите, лучше праздники провести дома, не допускать массовых скоплений на улице. Мы все понимаем: люди наверняка хотят отдохнуть немного, переключиться. Однако враг действительно коварен», — предупредил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Осознание Купянска

Общий вид карты фронта на самом «горячем» направлении на Харьковщине, в районе Купянска, в течение недели оставался неизменным. Изменилось лишь восприятие событий там российским так называемыми «военкорами». На Рождество их буквально прорвало заявлениями типа: «Шеф, все пропало». По сути, «зетники» полностью подтвердили то, что украинские аналитики, военные и СМИ сообщали еще две недели назад. Любой контроль ВС РФ в Радьковке, Кондрашовке и Мировом потерян. Ситуацию в самом Купянске в российских каналах характеризуют либо нецензурно, либо как «хуже критической».

«Общий лейтмотив этих всех постов российских «военкоров»: они, по сути признают, что вся официальная российская пропаганда, весь официоз, все официальные заявления – они целиком состоят из лжи, которой нельзя верить. То есть то, что говорят Путин и его генералы – это вообще какая-то ахинея, которая нигде не пересекается с реальностью», — прокомментировал все прочитанное во вражеских телеграмм-каналах украинский блогер Денис Казанский, тщательно исследующий российское информационное пространство и пропаганду.

Что характерно: прозрение у «зетников» произошло всего через несколько дней после путинской прямой линии, где диктатор публично повторял басни об «освобожденном Купянске» и прозрачно намекал, что президента Украины Владимира Зеленского под Купянском не было. По данным Сил обороны, в настоящее время в окружении в Купянске могут оставаться более сотни оккупантов, там есть сорок активных позывных.

Сотницкий Казачок и предупреждение для «ждунов»

Провалившись в Купянске, российское командование попыталось добиться успеха в другой локации.

«Враг заявлял, что он будет расширять линию фронта. И это он попробовал на Сотницком Казачке, – отметил начальник ХОВА Олег Синегубов. — За несколько дней, когда продолжаются активные боевые действия, там уничтожено ликвидированными, двухсотыми, более 50 военнослужащих Российской Федерации. Около 100, соответственно, ранены по тому направлению. То есть, наши воины позиции держат».

Несмотря на неудачу, которую, очевидно, потерпели в этот раз оккупанты, жителей приграничья Харьковщины убеждают не испытывать судьбу и эвакуироваться с опасных территорий.

«Они будут убивать. Не дай Бог, что произойдет, — они никого жалеть не будут. И даже те, скажем, как называют нашими «ждунами» (не нашими, а их «ждунами»), коллаборантами, не знаю, как называют. Пусть не надеются, их будут убивать», – подчеркнул начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.