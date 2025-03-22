Сегодня 22 марта: какой день в истории

22 марта год назад в Харькове начался самый тяжелый блэкаут – после массированного ракетного удара по энергетике. В этот день 2022 года армия РФ впервые обстреляла Лозовую. В 1989-м совершил испытательный полет украинский самолет Ан-225 «Мрия». В 1943-м произошла трагедия в селе Хатынь в Беларуси. В 1963-м вышел дебютный альбом группы «The Beatles». В 1933-м открылся первый контролируемый СС концлагерь в Германии — Дахау. В 1907-м на улицах Лондона появились первые такси. В 1917-м состоялось первое запротоколированное заседание Украинской Центральной Рады. В 1842-м родился украинский композитор Николай Лысенко.

Праздники и памятные даты 22 марта

22 марта – Международный день таксиста и Всемирный день воды. В этом году на 22 марта приходится Час Земли – мероприятие, во время которого призывают выключить электрический свет с 20:30 до 21:30 по местному времени (его проводят либо в последнюю, либо в предпоследнюю субботу марта).

Также сегодня: Международный день безделья, Международный день Балтийского моря, День гордости Гриффиндора, Международный день «Говори как Уильям Шетнер».

22 марта в истории

22 марта 1842 года родился украинский композитор и общественный деятель Николай Лысенко. Подробнее.

22 марта 1907 года на улицах Лондона появились первые автомобили со счетчиками – такси. Подробнее.

22 марта 1917 года состоялось первое запротоколированное заседание Украинской Центральной Рады. Подробнее.

22 марта 1933 года открылся первый контролируемый СС концлагерь в Германии – Дахау. Подробнее.

22 марта 1943 года произошла трагедия в селе Хатынь в Беларуси. Подробнее.

22 марта 1963 года вышел дебютный альбом культовой британской группы «The Beatles» — «Please Please Me». Подробнее.

22 марта 1989 года легендарный украинский самолет Ан-225 «Мрия» совершил испытательный полет, во время которого установил 106 мировых рекордов. Подробнее.

22 марта 2022 года российская армия впервые обстреляла город Лозовая Харьковской области. Повреждения получили около 20 жилых домов. Подробнее.

22 марта 2024 года российская армия нанесла удар по ТЭЦ-5, трансформаторным подстанциям в Харькове и другим объектам энергетики в области. Харьковская областная прокуратура заявила о самой большой одновременной ракетной атаке на энергообъекты Харьковщины за все время полномасштабного вторжения. Для обстрела региона захватчики использовали 21 ракету: С-300 и Искандеры. В Харькове насчитали около пятнадцати взрывов, после которых в городе полностью исчезло электричество. Начались перебои с водой, электротранспорт не вышел на маршруты, не работали светофоры, а со временем исчезла мобильная связь.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Одновременно проходила масштабная атака на энергетику в других регионах Украины. В том числе прилетело по ДнепроГЭС. В Харькове этот обстрел привел к самому масштабному блэкауту с начала вторжения — с длительными последствиями. Уже к вечеру мэр Игорь Терехов сообщил: «С начала войны таких разрушений Харьков и Харьковская область не знали. Ситуация тяжелая, потому что разбита трансформаторная подстанция. ТЭЦ практически разрушена». На следующий день он предупредил, что восстановить электричество «сегодня-завтра невозможно». С 24 марта ввели достаточно жесткие графики почасовых отключений электричества – отключали по несколько районов на шесть часов подряд. Во время этих отключений в обесточенных районах не работали даже светофоры. 25 марта с большими интервалами в движении заработало метро.

Однако наземный электрический транспорт оставался в вынужденном простое. 26 марта в Харькове досрочно завершили отопительный сезон – там, где отопление еще работало после уничтожения одной из ключевых ТЭЦ. 28 марта удалось сократить интервалы в метро и возобновить несколько маршрутов троллейбусов. Дальше очень постепенно город «оживал», выводя на маршруты троллейбусы, трамваи, сокращая графики отключений. Одновременно руководство Харькова начало готовить его к следующему отопительному сезону, возникла идея дифференциации энергосистемы и создания энергетического острова. К процессу подключили международную помощь. В результате, несмотря на старания россиян, город успешно перезимовал.

Церковный праздник

22 марта чтят память священномученика Василия, пресвитера Анкирского. Подробнее.

Народные приметы

Если ночью не видно звезд, то скоро похолодает.

Если ласточки уже прилетели, весна будет теплой, а год — урожайным.

Если 22 марта тепло, то в следующие 40 дней будет тепло, а если холодно — 40 дней еще будут холода.

Что нельзя делать 22 марта

Женщинам нельзя вытираться чужим полотенцем – это к измене мужа.

Подметать дома или убирать сегодня не стоит.

Нельзя обрезать ветки деревьев, иначе раны заживут нескоро.