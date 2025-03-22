Сьогодні 22 березня: який день в історії

22 березня рік тому в Харкові розпочався найтяжчий блекаут – після масованого ракетного удару по енергетиці. 22 березня 2022-го армія РФ вперше обстріляла Лозову. У 1989-му здійснив випробувальний політ український літак Ан-225 “Мрія”. У 1943-му сталася трагедія в селі Хатинь у Білорусі. У 1963-му вийшов дебютний альбом гурту “The Beatles”. У 1933-му відкрився перший контрольований СС концтабір у Німеччині — Дахау. У 1907-му на вулицях Лондона з’явилися перші таксі. У 1917-му відбулося перше запротокольоване засідання Української Центральної Ради. У 1842-му народився український композитор Микола Лисенко.

Свята та пам’ятні дати 22 березня

22 березня – Міжнародний день таксиста та Всесвітній день води. Цього року на 22 березня припадає Година Землі – захід, під час якого закликають вимкнути електричне світло з 20:30 до 21:30 за місцевим часом (його проводять або в останню, або в передостанню суботу березня).

Також сьогодні: Міжнародний день байдикування, Міжнародний день Балтійського моря, День гордості Ґрифіндору, Міжнародний день “Говори як Вільям Шетнер”.

22 березня в історії

22 березня 1842 року народився український композитор і громадський діяч Микола Лисенко. Докладніше.

22 березня 1907 року на вулицях Лондона з’явилися перші автомобілі з лічильниками – таксі. Докладніше.

22 березня 1917 року відбулося перше запротокольоване засідання Української Центральної Ради. Докладніше.

22 березня 1933 року відкрився перший контрольований СС концтабір у Німеччині – Дахау. Докладніше.

22 березня 1943 року сталася трагедія в селі Хатинь у Білорусі. Докладніше.

22 березня 1963 року вийшов дебютний альбом культового британського гурту “The Beatles” – “Please Please Me”. Докладніше.

22 березня 1989 року легендарний український літак Ан-225 “Мрія” здійснив випробувальний політ, під час якого встановив 106 світових рекордів. Докладніше.

22 березня 2022 року російська армія вперше обстріляла місто Лозова Харківської області. Пошкоджень зазнали близько 20 житлових будинків. Докладніше.

22 березня 2024 року російська армія завдала удару по ТЕЦ-5, трансформаторних підстанціях у Харкові та інших об’єктах енергетики в області. Харківська обласна прокуратура заявила про найбільшу одночасну ракетну атаку на енергооб’єкти Харківщини за весь час повномасштабного вторгнення. Для обстрілу регіону загарбники використали 21 ракету: С-300 та “іскандери”. У Харкові нарахували близько п’ятнадцяти вибухів, після яких у місті повністю зникла електрика. Почалися перебої з водою, електротранспорт не вийшов на маршрути, не працювали світлофори, а згодом зник мобільний зв’язок.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Одночасно відбувалася масштабна атака на енергетику в інших регіонах України. У тому числі прилетіло по ДніпроГЕС. У Харкові цей обстріл призвів до наймасштабнішого блекауту з початку вторгнення – із тривалими наслідками. Уже надвечір мер Ігор Терехов повідомив: “Від початку війни таких руйнацій Харків та Харківська область не знали. Ситуація важка, бо розтрощена трансформаторна підстанція. ТЕЦ практично зруйнована”. Наступного дня він попередив, що відновити електрику “сьогодні-завтра неможливо”. З 24 березня запровадили досить жорсткі графіки погодинних відключень електрики – відключали по кілька районів на шість годин поспіль. Під час цих відключень у знеструмлених районах не працювали навіть світлофори. 25 березня з великими інтервалами в русі запрацювало метро.

Проте наземний електричний транспорт залишався у вимушеному простої. 26 березня у Харкові достроково завершили опалювальний сезон – там, де опалення ще працювало після знищення однієї з ключових ТЕЦ. 28 березня вдалося скоротити інтервали в метро та відновити кілька маршрутів тролейбусів. Далі дуже поступово місто “оживало”, виводячи на маршрути тролейбуси, трамваї, скорочуючи графіки відключень. Водночас керівництво Харкова почало готувати його до наступного опалювального сезону, виникла ідея диференціації енергосистеми та створення енергетичного острова. До процесу під’єднали міжнародну допомогу. У результаті, попри старання росіян, місто успішно перезимувало.

Церковне свято

22 березня вшановують пам’ять священномученика Василія, пресвітера Анкирського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вночі не видно зірок, то скоро похолодає.

Якщо ластівки вже прилетіли, то весна буде теплою, а рік – врожайним.

Якщо 22 березня тепло, то в наступні 40 днів буде тепло, а якщо холодно, то 40 днів триматимуться холоди

Що не можна робити 22 березня

Жінкам у жодному разі не можна витиратися чужим рушником – це до зради чоловіка.

Підмітати в будинку чи прибирати сьогодні не варто.

Не можна обрізати гілки дерев, інакше рани загояться нескоро.