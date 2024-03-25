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Метро в Харкові відкрилося і перевозить пасажирів

Суспільство 07:35   25.03.2024
Олена Нагорна
Метро в Харкові відкрилося і перевозить пасажирів

Вранці 25 березня метрополітен у Харкові відкрився для перевезення пасажирів після триденного простою та роботи виключно у режимі укриття.

Про це вранці повідомили журналістам працівники підземки. За їхніми словами, інтервал складатиме 20 хвилин.

Офіційної інформації про графік роботи метро та інтервали, а також чи запустили сьогодні тролейбуси та трамваї – поки що немає.

Напередодні у пресслужбі міської ради МГ “Об’єктив” повідомили, що метро у понеділок не перевозитиме пасажирів і не виїдуть на маршрути тролейбуси та трамваї. Планувався рух муніципальних автобусів за схемою блекауту.

Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. Вибухи лунали в Харкові з 4:30. По місту й області вдарили 21 ракетою  – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття. Об’єкти водопостачання заживили від генераторів і почали подавати воду за графіком. У Харкові відкрилися 74 “пункти незламності”. Ввечері в Укренерго повідомили, що певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів. У суботу в Харківобленерго закликали харків’ян, які мають світло, негайно максимально знизити споживання електроенергії. Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці в неділю повідомив, що без світла лишаються до 200 тисяч абонентів і розробляються графіки планових відключень. За даними Терехова, у Харкові практично у всіх будинках відновлене водопостачання, опалення є приблизно у 60% домів, а електрика — у 40%.

Читайте також: Харків’яни будуть без світла по шість годин: опубліковано графік відключень

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 07:35;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 25 березня метрополітен у Харкові відкрився для перевезення пасажирів після триденного простою та роботи виключно у режимі укриття".