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Який громадський транспорт працюватиме в Харкові в понеділок – дані мерії

Суспільство 19:36   24.03.2024
Олена Нагорна
Який громадський транспорт працюватиме в Харкові в понеділок – дані мерії Фото: Василь Голосний

Понеділок, 25 березня, у Харкові стане четвертим днем, коли не перевозитиме пасажирів метро та не виїдуть на маршрути тролейбуси та трамваї.  

Про це МГ “Об’єктив” повідомили у пресслужбі міської ради. 

Харків’ян перевозитимуть муніципальними автобусами, які курсують за схемою блекауту. З картою тимчасових маршрутів можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. Вибухи лунали в Харкові з 4:30. По місту й області вдарили 21 ракетою  – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття. Об’єкти водопостачання заживили від генераторів і почали подавати воду за графіком. У Харкові відкрилися 74 “пункти незламності”. Ввечері в Укренерго повідомили, що певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів. У суботу в Харківобленерго закликали харків’ян, які мають світло, негайно максимально знизити споживання електроенергії. Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці в неділю повідомив, що без світла лишаються до 200 тисяч абонентів і розробляються графіки планових відключень. За даними Терехова, у Харкові практично у всіх будинках відновлене водопостачання, опалення є приблизно у 60% домів, а електрика — у 40%.

Читайте також: Харків’яни будуть без світла по шість годин: опубліковано графік відключень

Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Який громадський транспорт працюватиме в Харкові в понеділок – дані мерії»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2024 в 19:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понеділок, 25 березня, у Харкові стане четвертим днем, коли не перевозитиме пасажирів метро та не виїдуть на маршрути тролейбуси та трамваї".