Какой общественный транспорт будет работать в Харькове в понедельник

Понедельник, 25 марта, в Харькове станет четвертым днем, когда не будет перевозить пассажиров метро и не выедут на маршруты троллейбусы и трамваи.

Об этом МГ “Объектив” сообщили в пресс-службе городского совета.

Харьковчан будут перевозить муниципальными автобусами, которые курсируют по схеме блэкаута. С картой временных маршрутов можно ознакомиться по ссылке.



Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. Взрывы раздавались в Харькове с 4:30. По городу и области ударили 21 ракетой типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие. Объекты водоснабжения запитали от генераторов и начали подавать воду по графику. В Харькове открылись 74 «пункти незламності». Вечером в Укрэнерго сообщили, что некоторые ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней. В субботу в Харьковоблэнерго призвали харьковчан, у которых есть свет, немедленно максимально снизить потребление электроэнергии. Начальник ХОВА Олег Синегубов утром в воскресенье сообщил, что без света остаются до 200 тысяч абонентов. По данным Терехова, в Харькове практически во всех домах восстановлено водоснабжение, отопление есть примерно в 60% домов, а электричество — в 40%.