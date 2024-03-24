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Какой общественный транспорт будет работать в Харькове в понедельник

Общество 19:36   24.03.2024
Елена Нагорная
Какой общественный транспорт будет работать в Харькове в понедельник Фото: Василий Голосный

Понедельник, 25 марта, в Харькове станет четвертым днем, когда не будет перевозить пассажиров метро и не выедут на маршруты троллейбусы и трамваи.  

Об этом МГ “Объектив” сообщили в пресс-службе городского совета. 

Харьковчан будут перевозить муниципальными автобусами, которые курсируют по схеме блэкаута. С картой временных маршрутов можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. Взрывы раздавались в Харькове с 4:30. По городу и области ударили 21 ракетой типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие. Объекты водоснабжения запитали от генераторов и начали подавать воду по графику. В Харькове открылись 74 «пункти незламності». Вечером в Укрэнерго сообщили, что некоторые ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней. В субботу в Харьковоблэнерго призвали харьковчан, у которых есть свет, немедленно максимально снизить потребление электроэнергии. Начальник ХОВА Олег Синегубов утром в воскресенье сообщил, что без света остаются до 200 тысяч абонентов. По данным Терехова, в Харькове практически во всех домах восстановлено водоснабжение, отопление есть примерно в 60% домов, а электричество — в 40%.

Читайте также: Харьковчане будут без света по шесть часов: опубликован график отключений

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2024 в 19:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Понедельник, 25 марта, в Харькове станет четвертым днем, когда не будет перевозить пассажиров метро и не выедут на маршруты троллейбусы и трамваи".