До 200 тыс. харьковчан все еще без света, будут графики отключений — Синегубов

До 200 тысяч абонентов Харькова остаются без электричества, пропавшего в результате вражеской атаки на энергоинфраструктуру региона, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, энергетики продолжают работать над ликвидацией последствий обстрелов в режиме 24/7.

«Разрабатываются графики плановых отключений. Это позволит подавать электропитание на всех потребителей города», — сообщил Синегубов.

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. Взрывы раздавались в Харькове с 4:30. По городу и области ударили 21 ракетой типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие. Объекты водоснабжения запитали от генераторов и начали подавать воду по графику. В Харькове открылись 74 «пункти незламності». Вечером в Укрэнерго сообщили, что некоторые ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней. В субботу в Харьковоблэнерго призвали харьковчан, у которых есть свет, немедленно максимально снизить потребление электроэнергии.