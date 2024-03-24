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До 200 тис. харків’ян усе ще без світла, будуть графіки відключень – Синєгубов

Суспільство 08:58   24.03.2024
Олена Нагорна
До 200 тис. харків’ян усе ще без світла, будуть графіки відключень – Синєгубов

До 200 тисяч абонентів Харкова залишаються без електрики, що зникла внаслідок ворожої атаки на енергоінфраструктуру регіону 22 березня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, енергетики продовжують працювати над ліквідацією наслідків обстрілів у режимі 24/7.

Розробляються графіки планових відключень. Це дасть змогу подавати електроживлення на всіх споживачів міста“, – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. Вибухи лунали в Харкові з 4:30. По місту й області вдарили 21 ракетою  – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття. Об’єкти водопостачання заживили від генераторів і почали подавати воду за графіком. У Харкові відкрилися 74 “пункти незламності”. Ввечері в Укренерго повідомили, що певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів. У суботу в Харківобленерго закликали  харків’ян, які мають світло, негайно максимально знизити споживання електроенергії.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2024 в 08:58;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 200 тисяч абонентів Харкова залишаються без електрики, що зникла внаслідок ворожої атаки на енергоінфраструктуру регіону 22 березня".