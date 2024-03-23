Харків’ян, яким дали світло, закликали знизити споживання електроенергії

В АТ «Харківобленерго» закликали харків’ян, у яких є світло, негайно максимально знизити споживання електроенергії.

«Звичайно, ви можете заряджати гаджети, вмикати світло чи дивитися телевізор. Проте наполегливо просимо вас обмежити користування потужними електроприладами! Це вкрай важливо саме зараз, коли триває важка робота з відновлення електропостачання для всього міста», – йдеться у повідомленні.

В обленерго закликали свідомо споживати електричну енергію. Не допускати перенавантаження системи, відкласти усі справи, пов’язані з використанням енергоємних приладів.