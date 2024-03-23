Терехов: у Харкові 35% будинків – зі світлом, приблизно 50% – з теплом

Наразі в Харкові до електропостачання підключили вже 35% житлових будинків. У близько 50% домів включили опалення, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

«Будемо працювати усю ніч, щоб підключити харків’ян до теплопостачання. Вимкнуте вуличне освітлення, не працює електричний транспорт, просто не вистачає потужності для енергоживлення цих об’єктів», – зазначив мер.

Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. Вибухи лунали в Харкові з 4:30. По місту й області вдарили 21 ракетою – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття. Об’єкти водопостачання заживили від генераторів і почали подавати воду за графіком. У Харкові відкрилися 74 “пункти незламності”. Ввечері в Укренерго повідомили, що певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів. Станом на 15:00 23 березня без світла у Харкові – 260 тисяч абонентів.