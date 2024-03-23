У Харкові без світла ще 260 тисяч абонентів – Міненерго
У Харкові тривають роботи з відновлення електропостачання після ракетної атаки РФ на місто 22 березня.
«У Харкові відновлено електропостачання 50 тисячам абонентів, залишаються знеструмленими 260 тисяч точок обліку», – повідомили в Міністерстві оборони України.
Там також додали, що минулої доби у селищі Козача Лопань внаслідок бойових дій пошкоджений підземний газопровід середнього тиску. Наразі газу немає у 431 споживача.
Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. Вибухи лунали в Харкові з 4:30. По місту й області вдарили 21 ракетою – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття. Об’єкти водопостачання заживили від генераторів і почали подавати воду за графіком. У Харкові відкрилися 74 “пункти незламності”. Ввечері в Укренерго повідомили, що певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів. Станом на ранок 23 березня підключили до електропостачання понад 440 тисяч абонентів.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2024 в 15:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові тривають роботи з відновлення електропостачання після ракетної атаки РФ на місто 22 березня.".