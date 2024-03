Сьогодні 22 березня: який день в історії

Сьогодні у Харкові – день жалоби, на згадку про вбитих ударом російської ракети 20 березня. 22 березня 2022-го армія РФ вперше обстріляла Лозову Харківської області. У 1989-му здійснив випробувальний політ український літак Ан-225 “Мрія”. У 1943-му сталася трагедія в селі Хатинь у Білорусі. У 1963-му вийшов дебютний альбом гурту “The Beatles”. У 1933-му відкрився перший контрольований СС концтабір у Німеччині — Дахау. У 1907-му на вулицях Лондона з’явилися перші таксі. У 1917-му відбулося перше запротокольоване засідання Української Центральної Ради. У 1842-му народився український композитор Микола Лисенко.

Пам’ятні дати 22 березня

22 березня – Міжнародний день таксиста та Всесвітній день води.

Також у світі: Міжнародний день Балтійського моря, Міжнародний день байдикування, День гордості Ґрифіндора.

22 березня в історії

22 березня 1842 року народився український композитор і громадський діяч Микола Лисенко. Детальніше.

22 березня 1907 року на вулицях Лондона з’явилися перші автомобілі з лічильниками – таксі. Детальніше.

22 березня 1917 року відбулося перше запротокольоване засідання Української Центральної Ради. Детальніше.

22 березня 1933 року відкрився перший контрольований СС концтабір у Німеччині – Дахау.

Він діяв найдовше з усіх нацистських концтаборів і став прототипом і моделлю для інших, які з’являлися в самій Німеччині та країнах, які вона окуповувала. З самого початку Дахау був призначений для ізоляції та знищення політичних противників Гітлера та його партії – насамперед комуністів і соціал-демократів. А першими людьми, яких відправили на нібито виправні роботи, стали члени Компартії Німеччини, яку заборонили після підпалу Рейхстагу. З 1933 по 1938 роки ув’язненими були переважно громадяни Німеччини, яких утримували з політичних мотивів. Але після Кришталевої ночі 30 тисяч чоловіків-євреїв депортували до концтаборів, третину з них – у Дахау. Згодом сюди почали відправляти також ромів, а потім – громадян тих країн, до яких вдиралася нацистська армія. Тільки за доведеними даними, за час існування цього концтабору через нього пройшли понад 200 тисяч ув’язнених із понад 30 країн, близько третини з них – євреї.

Задокументовано 32 тисячі смертей у Дахау, але історики свідчать про тисячі незадокументованих. В’язнів Дахау звільнили війська США 29 квітня 1945 року. Після закінчення війни тут утримували солдатів СС, які чекали на суд за свої злочини. А після 1948-го – етнічних німців, котрі були вигнані зі Східної Європи та чекали переселення. Також деякий час у Дахау була військова база США. Колишній концтабір остаточно закрили у 1960-му.

22 березня 1943 року сталася трагедія в селі Хатинь у Білорусі. Детальніше.

22 березня 1963 року вийшов дебютний альбом культового британського гурту “The Beatles” – “Please Please Me”.

Його записали лише за один день – 11 лютого 1963-го. На момент виходу першого альбому гурт існував уже два роки. “The Beatles” були досить відомі в клубах Ліверпуля та Гамбурга й уже зібрали достатньо власного музичного матеріалу. Приблизно половина пісень альбому написана творчим дуетом, який створив усі шедеври “The Beatles” – Джоном Ленноном та Полом Маккартні. Але є й композиції сторонніх авторів. Зокрема – “Twist and Shout”. Цю пісню особливо не любив Джон Леннон, бо вимагала сильних вокальних даних.

“Ми залишали “Twist and Shout” на кінець концерту. Я не міг просто співати цю бісову пісню, я завжди зривав голос”, – розповідав сам “бітл” згодом. У британському хіт-параді альбом “Please Please Me” знаходився на першому місці протягом 30 тижнів поспіль. Найуспішнішою стала титульна пісня – перша композиція “бітлів”, яка очолила британський хіт-парад. Також хіти з цього альбому: “I Saw Her Standing There” та “Love Me Do”.

22 березня 1989 року легендарний український літак Ан-225 “Мрія” здійснив випробувальний політ, під час якого встановив 106 світових рекордів. Детальніше.

22 березня 2022 року російська армія вперше обстріляла місто Лозова Харківської області. Пошкоджень зазнали близько 20 житлових будинків. Детальніше.

Церковне свято

22 березня вшановують пам’ять священномученика Василія, пресвітера Анкирського. Він був пресвітером в Анкирі Галатійському. Протидіяв поширенню аріанської єресі. За це був позбавлений сану місцевим аріанським собором, але на Палестинському соборі, де зібралися 230 єпископів, Василія відновили в сані пресвітера. Тож він продовжував викривати аріан, ставши через це жертвою переслідувань і зазнавши катувань. Коли до Анкиру прибув імператор Юліан Відступник, святий Василій на суді перед ним викрив у відступництві самого імператора. Тоді Юліан наказав вирізати ремені зі шкіри зі спини святого. Однак святий пресвітер Василій переніс ці тортури. Тоді його стали палити й колоти розпеченими лозинами. Він голосно молився, а тоді помер. Це сталося 362 року.

Народні прикмети

Якщо вночі не видно зірок, то скоро похолодає.

Якщо ластівки вже прилетіли, то весна буде теплою, а рік – врожайним.

Якщо 22 березня тепло, то в наступні 40 днів буде тепло, а якщо холодно, то 40 днів триматимуться холоди

Що не можна робити 22 березня

Жінкам у жодному разі не можна витиратися чужим рушником – це до зради чоловіка.

Підмітати в будинку чи прибирати сьогодні не варто.

Не можна обрізати гілки дерев, інакше рани загояться нескоро.