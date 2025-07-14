Прогноз погоди в Харкові та області на 15 липня: де може пройти дощ
У вівторок, 15 липня, уночі на Харківщині опади не прогнозують. Вдень по області місцями невеликий короткочасний дощ, у Харкові – без опадів.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 17 до 19 градусів, вдень – від 30 до 32, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 16 до 21 градуса, денна – від 28 до 33.
Вітер північно-західний – 5-10 м/с.
Нагадаємо, увечері 12 липня Харківщину накрили потужна злива та шквальний вітер. Частина Харкова та низка населених пунктів області залишилися без світла. Через негоду загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали, зокрема семирічна дівчинка. Пізніше у мерії поінформували: у Харкові нарахували майже 1,2 тис. повалених дерев і стільки ж гілок.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 19:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 15 липня, уночі на Харківщині опади не прогнозують. Вдень по області місцями невеликий короткочасний дощ, у Харкові – без опадів.".