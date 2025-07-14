Прогноз погоды в Харькове и области на 15 июля: где может пройти дождь
Во вторник, 15 июля, ночью на Харьковщине осадки не прогнозируют. По области днем местами небольшой кратковременный дождь, в Харькове — без осадков.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 17 до 19 градусов, днем — от 30 до 32, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 16 до 21 градуса, дневная — от 28 до 33.
Ветер северо-западный — 5-10 м/с.
Напомним, вечером 12 июля Харьковщину накрыли мощный ливень и шквальный ветер. Часть Харькова и ряд населенных пунктов области остались без света. Из-за непогоды погибла женщина, еще пять человек пострадали, в том числе семилетняя девочка. Позже в мэрии проинформировали: в Харькове насчитали почти 1,2 тысячи поваленных деревьев и столько же ветвей.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз;
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 19:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 15 июля, ночью на Харьковщине осадки не прогнозируют. По области днем местами небольшой кратковременный дождь, в Харькове — без осадков.".