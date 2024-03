Сегодня 22 марта: какой день в истории

Сегодня в Харькове — день траура, в память об убитых ударом российской ракеты 20 марта. 22 марта 2022-го армия РФ впервые обстреляла Лозовую Харьковской области. В 1989-м совершил испытательный полет украинский самолет Ан-225 «Мрия». В 1943-м произошла трагедия в селе Хатынь в Беларуси. В 1963-м вышел дебютный альбом группы «The Beatles». В 1933-м открылся первый контролируемый СС концлагерь в Германии — Дахау. В 1907-м на улицах Лондона появились первые такси. В 1917-м состоялось первое запротоколированное заседание Украинской Центральной Рады. В 1842-м родился украинский композитор Николай Лысенко.

Памятные даты 22 марта

22 марта – Международный день таксиста и Всемирный день воды.

Также в мире: Международный день Балтийского моря, Международный день безделья, День гордости Гриффиндора.

22 марта в истории

22 марта 1842 года родился украинский композитор и общественный деятель Николай Лысенко. Подробнее.

22 марта 1907 года на улицах Лондона появились первые автомобили со счетчиками – такси. Подробнее.

22 марта 1917 года состоялось первое запротоколированное заседание Украинской Центральной Рады. Подробнее.

22 марта 1933 года открылся первый контролируемый СС концлагерь в Германии – Дахау.

Он действовал дольше всех нацистских концлагерей и стал прототипом и моделью для других, появлявшихся в самой Германии и тех странах, которые она оккупировала. С самого начала Дахау был предназначен для изоляции и уничтожения политических противников Гитлера и его партии – в первую очередь, коммунистов и социал-демократов. А первыми людьми, которых отправили на якобы «исправительные работы», стали члены Компартии Германии, запрещенной после поджога Рейхстага. С 1933 по 1938 годы заключенными были в основном граждане Германии, которых удерживали по политическим мотивам. Но после Хрустальной ночи 30 тысяч мужчин-евреев депортировали в концлагеря, треть из них – в Дахау. Впоследствии сюда стали отправлять также ромов, а затем – граждан тех стран, в которые вторгалась нацистская армия. Только по доказанным данным, за время существования этого концлагеря через него прошли более 200 тысяч заключенных из более чем 30 стран, около трети из них – евреи.

Задокументировано 32 тысячи смертей в Дахау, но историки свидетельствуют о тысячах незадокументированных. Узников Дахау освободили войска США 29 апреля 1945 года. После окончания войны здесь удерживали солдат СС, ожидавших суда за свои преступления. А после 1948-го – этнических немцев, изгнанных из Восточной Европы, в ожидании переселения. Также некоторое время в Дахау была военная база США. Бывший концлагерь окончательно закрыли в 1960-м.

22 марта 1943 года произошла трагедия в селе Хатынь в Беларуси. Подробнее.

22 марта 1963 года вышел дебютный альбом культовой британской группы «The Beatles» — «Please Please Me».

Его записали всего за один день – 11 февраля 1963-го. К моменту выхода первого альбома группа существовала уже два года. «The Beatles» были достаточно известны в клубах Ливерпуля и Гамбурга и уже собрали достаточно собственного музыкального материала. Приблизительно половина песен альбома написана творческим дуэтом, который создал все шедевры «The Beatles» — Джоном Ленноном и Полом Маккартни. Но есть и композиции сторонних авторов. В частности – «Twist and Shout». Эту песню особенно не любил Джон Леннон, потому что она требовала сильных вокальных данных.

«Мы оставляли «Twist and Shout» на конец концерта. Я не мог просто петь эту чертову песню, я всегда срывал голос», — рассказывал сам «битл» со временем. В британском хит-параде альбом «Please Please Me» находился на первом месте в течение 30 недель подряд. Самой успешной стала сама титульная песня – первая композиция «битлов», возглавившая британский хит-парад. Также хиты из этого альбома: «I Saw Her Standing There» и «Love Me Do».

22 марта 1989 года легендарный украинский самолет Ан-225 «Мрия» совершил испытательный полет, во время которого установил 106 мировых рекордов. Подробнее.

22 марта 2022 года российская армия впервые обстреляла город Лозовая Харьковской области. Повреждения получили около 20 жилых домов. Подробнее.

Церковный праздник

22 марта чтят память священномученика Василия, пресвитера Анкирского. Он был пресвитером в Анкире Галатийском. Противодействовал распространению арианской ереси. За это Василия лишил сана местный арианский собор, но на Палестинском соборе, где собралось 230 епископов, Василия восстановили в сане пресвитера. Поэтому он продолжал разоблачать ариан, став из-за этого жертвой преследований. Когда в Анкир прибыл император Юлиан Отступник, святой Василий на суде перед ним разоблачил в отступничестве самого императора. Тогда Юлиан приказал вырезать ремни из кожи со спины святого. Однако святой пресвитер Василий перенес эту пытку. Тогда его стали жечь и колоть раскаленными прутьями. Он громко молился, а потом умер. Это произошло в 362 году.

Народные приметы

Если ночью не видно звезд, то скоро похолодает.

Если ласточки уже прилетели, весна будет теплой, а год — урожайным.

Если 22 марта тепло, то в следующие 40 дней будет тепло, а если холодно — 40 дней еще будут холода.

Что нельзя делать 22 марта

Женщинам нельзя вытираться чужим полотенцем – это к измене мужа.

Подметать дома или убирать сегодня не стоит.

Нельзя обрезать ветки деревьев, иначе раны заживут нескоро.