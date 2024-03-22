Удар по ДніпроГЕС: “прильоти” по греблі, на станції пожежа – Укргідроенерго
Фото: соцмережі
Укргідроенерго підтвердило “прильоти” по найбільшій гідроелектростанції України – ДніпроГЕС.
“Влучання є і по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині. Наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів“, – повідомила пресслужба Укргідроенерго.
Відео: соцмережі
Там наголосили, що загрози прориву греблі немає. Ситуація на греблі станції контрольована.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: ГЭС, плотина, пожежа, ракетний удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 08:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укргідроенерго підтвердило “прильоти” по найбільшій гідроелектростанції України – ДніпроГЕС".