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Удар по ДніпроГЕС: “прильоти” по греблі, на станції пожежа – Укргідроенерго

Події 08:05   22.03.2024
Оксана Горун
Удар по ДніпроГЕС: “прильоти” по греблі, на станції пожежа – Укргідроенерго Фото: соцмережі

Укргідроенерго підтвердило “прильоти” по найбільшій гідроелектростанції України – ДніпроГЕС.

“Влучання є і по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині. Наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів“, – повідомила пресслужба Укргідроенерго.

Відео: соцмережі

Там наголосили, що загрози прориву греблі немає. Ситуація на греблі станції контрольована.

горить ДніпроГЕС 22 березня 2
Фото: соцмережі

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горить ДніпроГЕС 22 березня
Фото: соцмережі

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2024 в 08:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укргідроенерго підтвердило “прильоти” по найбільшій гідроелектростанції України – ДніпроГЕС".