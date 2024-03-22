Удар по ДніпроГЕС: “прильоти” по греблі, на станції пожежа – Укргідроенерго

Укргідроенерго підтвердило “прильоти” по найбільшій гідроелектростанції України – ДніпроГЕС.

“Влучання є і по найбільшій ГЕС України – ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині. Наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів“, – повідомила пресслужба Укргідроенерго.

Відео: соцмережі

Там наголосили, що загрози прориву греблі немає. Ситуація на греблі станції контрольована.