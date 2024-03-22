Удар по ДнепроГЭС: «прилеты» по плотине, на станции пожар — Укргидроэнерго

Укргидроэнерго подтвердило «прилеты» по крупнейшей гидроэлектростанции Украины — ДнепроГЭС.

«Попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Изуверы не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине. Пожар на станции продолжается. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов», — сообщила пресс-служба Укргидроэнерго.

Видео: соцсети

Там подчеркнули, что угрозы прорыва плотины нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая.