Удар по ДнепроГЭС: «прилеты» по плотине, на станции пожар — Укргидроэнерго
Фото: соцсети
Укргидроэнерго подтвердило «прилеты» по крупнейшей гидроэлектростанции Украины — ДнепроГЭС.
«Попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Изуверы не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине. Пожар на станции продолжается. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов», — сообщила пресс-служба Укргидроэнерго.
Видео: соцсети
Там подчеркнули, что угрозы прорыва плотины нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: ГЭС, плотина, пожары, ракетний удар;
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 08:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укргидроэнерго подтвердило «прилеты» по крупнейшей гидроэлектростанции Украины — ДнепроГЭС".