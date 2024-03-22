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Удар по ДнепроГЭС: «прилеты» по плотине, на станции пожар — Укргидроэнерго

Происшествия 08:05   22.03.2024
Оксана Горун
Удар по ДнепроГЭС: «прилеты» по плотине, на станции пожар — Укргидроэнерго Фото: соцсети

Укргидроэнерго подтвердило «прилеты» по крупнейшей гидроэлектростанции Украины — ДнепроГЭС.

«Попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Изуверы не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине. Пожар на станции продолжается. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов», — сообщила пресс-служба Укргидроэнерго.

Видео: соцсети

Там подчеркнули, что угрозы прорыва плотины нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая.

горит ДнепроГЭС 22 марта 2
Фото: соцсети

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горит ДнепроГЭС 22 марта
Фото: соцсети

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 08:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укргидроэнерго подтвердило «прилеты» по крупнейшей гидроэлектростанции Украины — ДнепроГЭС".