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14 тролейбусів почали курсувати у Харкові: у мерії назвали номери

Суспільство 12:25   28.03.2024
Вікторія Яковенко
14 тролейбусів почали курсувати у Харкові: у мерії назвали номери

Сьогодні, 28 березня, вперше після блекауту відновили роботу 14 тролейбусних маршрутів.

За даними мера Ігоря Терехова, тролейбуси обслуговують мешканців віддалених районів, передає Харківська міськрада.

Так, сьогодні містом курсують тролейбуси №1, 46, 45, 51, 52 та 53. Також на маршрути вийшли автобуси №41,47 та 280.

Читайте також: У Харкові запустили тролейбусні маршрути – Терехов про ситуацію в місті

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 12:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 28 березня, вперше після блекауту відновили роботу 14 тролейбусних маршрутів.".