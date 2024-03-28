14 тролейбусів почали курсувати у Харкові: у мерії назвали номери

Сьогодні, 28 березня, вперше після блекауту відновили роботу 14 тролейбусних маршрутів.

За даними мера Ігоря Терехова, тролейбуси обслуговують мешканців віддалених районів, передає Харківська міськрада.

Так, сьогодні містом курсують тролейбуси №1, 46, 45, 51, 52 та 53. Також на маршрути вийшли автобуси №41,47 та 280.