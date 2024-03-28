14 троллейбусов начали курсировать в Харькове: в мэрии назвали номера

Сегодня, 28 марта, впервые после блэкаута возобновили работу 14 троллейбусных маршрутов.

По данным мэра Игоря Терехова, троллейбусы обслуживают жителей отдаленных районов, передает Харьковский горсовет

Так, сегодня городом курсируют троллейбусы №1, 46, 45, 51, 52 и 53. Также на маршруты вышли автобусы №41,47 и 280.