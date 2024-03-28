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14 троллейбусов начали курсировать в Харькове: в мэрии назвали номера

Общество 12:25   28.03.2024
Виктория Яковенко
14 троллейбусов начали курсировать в Харькове: в мэрии назвали номера Фото: Харьковский горсовет

Сегодня, 28 марта, впервые после блэкаута возобновили работу 14 троллейбусных маршрутов.

По данным мэра Игоря Терехова, троллейбусы обслуживают жителей отдаленных районов, передает Харьковский горсовет

Так, сегодня городом курсируют троллейбусы №1, 46, 45, 51, 52 и 53. Также на маршруты вышли автобусы №41,47 и 280.

Читайте также: В Харькове запустили троллейбусные маршруты — Терехов о ситуации в городе

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 12:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 28 марта, впервые после блэкаута возобновили работу 14 троллейбусных маршрутов.".