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У Харкові запустили тролейбусні маршрути – Терехов про ситуацію в місті

Суспільство 09:55   28.03.2024
Оксана Горун
У Харкові запустили тролейбусні маршрути – Терехов про ситуацію в місті Скриншот

У Харкові вдалося поновити роботу кількох тролейбусних маршрутів, а в метро скоротили інтервали руху поїздів.

“Сьогодні метрополітен працює. Ми скоротили інтервали руху в так званий час пік – до 10 хвилин інтервали. Крім цього, нам вдалося запустити декілька тролейбусних маршрутів. Це віддалені  райони міста Харкова. Сьогодні працює муніципальний транспорт. Тому місто живе, місто працює і нас не залякати“, – сказав мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.

Він також порівняв ситуацію в місті у 2024 році з тим, що відбувалося у 2022-му.

“Якщо ви пам’ятаєте 2022 рік, то дуже багато харків’ян залишили Харків, бо потрібно було виїжджати, рятуючи свої родини, рятуючи дітей. І тоді у Харкові було приблизно було десь 300-350 тисяч мешканців. Але сьогодні ми маємо статистику, що в Харкові знаходиться приблизно 1 мільйон 300 тисяч людей. І хочу сказати, що дуже багато автівок”, – зазначив Терехов.

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Зазначимо, що зараз у Харкові застосовують як погодинні, так і аварійні графіки відключення електрики. Згодом, за даними ХОВА, хочуть скоротити інтервали, протягом яких немає світла: замість нинішніх шести годин на добу – до чотирьох або навіть двох. Про це сказав на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він також повідомив, що буде з опаленням наступної зими. Для відновлення ТЕЦ-5 потрібні роки. Тож шукатимуть альтернативу. Декілька проєктів уже є. Синєгубов запевнив, що в регіоні зроблять усе, щоб наступний опалювальний сезон розпочався вчасно та пройшов за планом.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 09:55;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вдалося поновити роботу кількох тролейбусних маршрутів, а в метро скоротили інтервали руху поїздів".