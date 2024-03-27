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Як Харків опалюватиметься наступної зими: відповідь Синєгубова

Суспільство 16:30   27.03.2024
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Як Харків опалюватиметься наступної зими: відповідь Синєгубова

Після масштабної ракетної атаки РФ 22 березня у Харкові вже думають над наступним опалювальним сезоном, сказав голова ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Звичайно, ми маємо думати над відновленням ТЕЦ-5, це роки, це не завтра, не через місяць. Також маємо думати про альтернативу, ряд проєктів вже маємо, однак маємо їх реалізовувати до наступного опалювального сезону. Усе зробимо, щоб наступний опалювальний сезон повністю в Харкові та області розпочався вчасно і пройшов за планом. Як ми це робили у 2022-му, у 2023-му. Однак виклики перед нами змінюються щодня, однак я думаю, що ми з цим питанням впораємося», – заявив Синєгубов.

Він також додав, що наразі ситуацію із електроенергією у Харкові стабілізували.

«Ми працювали разом з енергетиками, службами ДСНС три доби, щоб подати електроенергію на нашу критичну інфраструктуру міста Харків, потім подати електроенергію для нашого населення. Ми вже на піку наших можливостей. Далі масштабні ремонти, розбори завалів, аналіз, замовлення певних конструкцій», – заявив Синєгубов.

Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. По місту й області вдарили 22 ракетами  – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5. У Харкові зникали електрика та водопостачання, не виїхав на маршрути електротранспорт, а метро працювало як укриття. З 25 до 31 березня діють графік погодинних відключень електрики. У Харкові мають знеструмлювати по два-три райони, кожну чергу — на шість годин на добу. У низці громад області світло повинні вимикати на дві години на добу.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що відновлення енергетики Харківщини – це завдання не тижнів і навіть не місяців. Удар російських ракет завдав серйозних руйнувань. Глобально постраждала ТЕЦ-5 – її керівництво стверджує, що відновити об’єкт не вдасться навіть за рік. У зв’язку з важкою ситуацією в енергетиці в Харкові вирішили достроково припинити опалювальний сезон – відключення тепла має допомогти в подачі електрики та гарячої води.

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 16:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після масштабної ракетної атаки РФ 22 березня у Харкові вже думають над наступним опалювальним сезоном, сказав голова ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».".