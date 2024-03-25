У Харкові достроково завершують опалювальний сезон: тепло відключать завтра

У Харкові через атаку РФ на енергетичну інфраструктуру достроково завершать опалювальний сезон, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Батареї стануть холодними вже завтра, 26 березня, зазначив Терехов. Він пояснив, що температура повітря на вулиці сприятлива, а таке рішення дозволить забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів у місті та дати гарячу воду в будинки харківʼян.

«Сьогодні нам вдалося практично неможливе – запустити рух поїздів на всіх станціях метрополітену з інтервалом у 20 хвилин. Разом з тим потужностей для наземного електротранспорту ще не вистачає. Замість трамваїв і тролейбусів пасажирів за схемою блекауту продовжують перевозити безоплатні муніципальні автобуси», – додав мер.

Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. По місту й області вдарили 22 ракетами – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5. У Харкові зникали електрика та водопостачання, не виїхав на маршрути електротранспорт, а метро працювало як укриття.

З 25 до 31 березня діятиме графік погодинних відключень електрики. У Харкові мають знеструмлювати по два-три райони, кожну чергу — на шість годин на добу. У низці громад області світло повинні вимикати на дві години на добу. Вранці 25 березня у Харкові відкрився для пасажирів метрополітен – інтервал руху становить 20 хвилин. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, до 200 тисяч абонентів у Харкові залишаються знеструмленими. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що зараз заживлено майже 80% міста.