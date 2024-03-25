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“Енергетики зробили неймовірне”: Терехов повідомив, як працюватиме метро

Суспільство 08:30   25.03.2024
Олена Нагорна
“Енергетики зробили неймовірне”: Терехов повідомив, як працюватиме метро

Харківський метрополітен відновив роботу зранку 25 березня. Поїзди перевозять пасажирів всіма лініями, а інтервал становить 20 хвилин. 

Про це повідомив у телеграмі мер Ігор Терехов.

Наші енергетики зробили, здавалося б, неймовірне і у нас зʼявилася змога запустити метро. Дякую усім причетним, як енергетикам, так і транспортникам, за чудову роботу!” – написав міський голова.

Про відкриття метро журналістам вранці розповіли його працівники. Напередодні у пресслужбі міської ради МГ «Об’єктив» повідомили, що метро у понеділок не перевозитиме пасажирів і не виїдуть на маршрути тролейбуси та трамваї. Планувався рух муніципальних автобусів за схемою блекауту.

Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. Вибухи лунали в Харкові з 4:30. По місту й області вдарили 22 ракетами  – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття. Об’єкти водопостачання заживили від генераторів і почали подавати воду за графіком. У Харкові відкрилися 74 “пункти незламності”. Ввечері в Укренерго повідомили, що певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів. У суботу в Харківобленерго закликали харків’ян, які мають світло, негайно максимально знизити споживання електроенергії. Начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці в неділю повідомив, що без світла лишаються до 200 тисяч абонентів.

Читайте також: Харків’яни будуть без світла по шість годин: опубліковано графік відключень

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 08:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський метрополітен відновив роботу зранку 25 березня. Поїзди перевозять пасажирів всіма лініями, а інтервал становить 20 хвилин".