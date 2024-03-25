«Энергетики сделали невероятное»: Терехов сообщил, как будет работать метро

Харьковский метрополитен возобновил работу утром 25 марта. Поезда перевозят пассажиров по всем линиям, а интервал составляет 20 минут.

Об этом сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов.

«Наши энергетики сделали, казалось бы, невероятное и у нас появилась возможность запустить метро. Спасибо всем причастным, как энергетикам, так и транспортникам, за отличную работу!» — написал городской голова.

Об открытии метро журналистам утром рассказали работники подземки. Накануне в пресс-службе городского совета МГ «Объектив» сообщили, что метро в понедельник не будет перевозить пассажиров и не выедут на маршруты троллейбусы и трамваи. Планировалось движение муниципальных автобусов по схеме блэкаута.

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. Взрывы раздавались в Харькове с 4:30. По городу и области ударили 22 ракетами типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие. Объекты водоснабжения запитали от генераторов и начали подавать воду по графику. В Харькове открылись 74 «пункти незламності». Вечером в Укрэнерго сообщили, что некоторые ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней. В субботу в Харьковоблэнерго призвали харьковчан, у которых есть свет, немедленно максимально снизить потребление электроэнергии. Начальник ХОВА Олег Синегубов утром в воскресенье сообщил, что без света остаются до 200 тысяч абонентов.