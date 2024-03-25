80% Харкова зі світлом – Терехов про ситуацію у місті і графіки відключень

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що після масованої ворожої атаки на об’єкти критичної інфраструктури наразі уже заживлено майже 80% міста, передає Харківська міськрада.

Мер також зазначив, що у місті графіки відключень поки залишатимуться без змін. При цьому пояснив, що відсутність світла не за графіком пов’язана з аварійними відключеннями.

«Крім того, завдяки зусиллям енергетиків у місті вдалося запустити метрополітен. Курсування наземного електротранспорту поки неможливе, але фахівці працюють і над цим», – розповів мер.

Терехов нагадав, що в Харкові цілодобово працює 74 «пункти незламності». З п’ятниці їхніми послугами скористалися близько 35 тисяч мешканців.

Також Терехов зазначив, що, попри брак електроенергії, місто продовжує працювати в плановому режимі.

«Хочу подякувати всім працівникам комунальних служб, які виконують свою роботу, а також підприємцям, котрі в блекаут відпрацювали на повну!» – наголосив мер.

Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. По місту й області вдарили 22 ракетами – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5. У Харкові зникали електрика та водопостачання, не виїхав на маршрути електротранспорт, а метро працювало як укриття.

З 25 до 31 березня діятиме графік погодинних відключень електрики. У Харкові мають знеструмлювати по два-три райони, кожну чергу — на шість годин на добу. У низці громад області світло повинні вимикати на дві години на добу. Вранці 25 березня у Харкові відкрився для пасажирів метрополітен – інтервал руху становить 20 хвилин. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, до 200 тисяч абонентів у Харкові залишаються знеструмленими.