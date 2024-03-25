Синєгубов: знеструмлені до 200 тис. харків’ян, графік відключень коригується
До 200 тисяч абонентів залишаються знеструмленими у Харкові після ворожої атаки на енергоінфраструктуру регіону 22 березня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, енергетики продовжують працювати над ліквідацією наслідків обстрілів у режимі 24/7. При цьому про відключення до 200 тисяч абонентів Харкова начальник ХОВА повідомляв і в ранковому зведенні 24 березня.
Синєгубов нагадав, що відсьогодні до 31 березня діє графік погодинних відключень електрики. У Харкові мають знеструмлювати по два-три райони, кожну чергу – на шість годин на добу. У низці громад області світло повинні вимикати на дві години на добу.
“Графіки перебувають у процесі коригування”, – наголосив Синєгубов.
Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. По місту й області вдарили 22 ракетами – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5. У Харкові зникали електрика та водопостачання, не виїхав на маршрути електротранспорт, а метро працювало як укриття. Об’єкти водопостачання заживили від генераторів і почали подавати воду за графіком. Ввечері в Укренерго повідомили, що певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів. Вранці 25 березня у Харкові відкрився для пасажирів метрополітен – інтервал становить 20 хвилин.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: график, електроенергія, отключения света, сінєгубов, світло, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 08:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 200 тисяч абонентів залишаються знеструмленими у Харкові після ворожої атаки на енергоінфраструктуру регіону 22 березня".