Синегубов: обесточены до 200 тыс. харьковчан, график отключений корректируется

До 200 тысяч абонентов Харькова остаются обесточенными после вражеской атаки на энергоинфраструктуру региона 22 марта, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, энергетики продолжают работать над ликвидацией последствий обстрелов в режиме 24/7. При этом об отключении до 200 тысяч абонентов Харькова глава ХОВА сообщал и в утренней сводке 24 марта.

Синегубов напомнил, что с сегодняшнего дня и до 31 марта действует график почасовых отключений электричества. В Харькове должны обесточивать по два-три района, каждую очередь — на шесть часов в сутки. В ряде громад области свет должны отключать на два часа в сутки.

«Графики находятся в процессе корректировки», — отметил Синегубов.

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. По городу и области ударили 22 ракетами типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, не выехал на маршруты электротранспорт, а метро работало как укрытие. Объекты водоснабжения запитали от генераторов и начали подавать воду по графику. Вечером в Укрэнерго сообщили, что некоторые ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней. Утром 25 марта в Харькове открылся для пассажиров метрополитен — интервал составляет 20 минут.