80% Харькова со светом – Терехов про ситуацию в городе и графики отключений

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что после массированной вражеской атаки на объекты критической инфраструктуры сейчас запитано почти 80% города, передает Харьковский горсовет.

Мэр также отметил, что в городе графики отключений пока будут оставаться без изменений. При этом объяснил, что отсутствие света не по графику связано с аварийными отключениями.

«Кроме того, благодаря усилиям энергетиков в городе удалось запустить метрополитен. Курсирование наземного электротранспорта пока невозможно, но специалисты работают и над этим», – рассказал мэр.

Терехов напомнил, что в Харькове круглосуточно работает 74 «пункти незламності». С пятницы их услугами воспользовались около 35 тысяч человек.

Также Терехов отметил, что, несмотря на нехватку электроэнергии, город продолжает работать в плановом режиме.

«Хочу поблагодарить всех работников коммунальных служб, выполняющих свою работу, а также предпринимателей, которые в блэкаут отработали по полной!» – подчеркнул мэр.

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. По городу и области ударили 22 ракетами типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, не выехал на маршруты электротранспорт, а метро работало как укрытие.

С 25 до 31 марта будет действовать график почасовых отключений электричества. В Харькове должны обесточивать по два-три района, каждую очередь — на шесть часов в сутки. В ряде громад области свет должны отключать на два часа в сутки.

Утром 25 марта в Харькове открылся для пассажиров метрополитен — интервал движения составляет 20 минут. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, до 200 тысяч абонентов в Харькове остаются обесточенными.