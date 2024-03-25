В Харькове досрочно завершают отопительный сезон: тепло отключат завтра

В Харькове из-за атаки РФ на энергетическую инфраструктуру досрочно завершат отопительный сезон, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Батареи станут холодными уже завтра, 26 марта, отметил Терехов. Он объяснил, что температура воздуха на улице благоприятная, а такое решение позволит обеспечить электроэнергией максимальное количество потребителей в городе и дать горячую воду в дома харьковчан.

«Сегодня нам удалось практически невозможно – запустить движение поездов на всех станциях метрополитена с интервалом в 20 минут. Вместе с тем, мощностей для наземного электротранспорта еще не хватает. Вместо трамваев и троллейбусов пассажиров по схеме блэкаута продолжают перевозить безвозмездные муниципальные автобусы», — добавил мэр.

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. По городу и области ударили 22 ракетами типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, не выехал на маршруты электротранспорт, а метро работало как укрытие.

С 25 до 31 марта будет действовать график почасовых отключений электричества. В Харькове должны обесточивать по два-три района, каждую очередь — на шесть часов в сутки. В ряде громад области свет должны отключать на два часа в сутки.

Утром 25 марта в Харькове открылся для пассажиров метрополитен — интервал движения составляет 20 минут. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, до 200 тысяч абонентов в Харькове остаются обесточенными. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что сейчас запитано почти 80% города.