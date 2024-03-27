Как Харьков будет отапливаться следующей зимой: ответ Синегубова

После масштабной ракетной атаки РФ 22 марта в Харькове уже думают о следующем отопительном сезоне, сказал глава ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Конечно, мы должны думать о возобновлении ТЭЦ-5, это годы, это не завтра, не через месяц. Также должны думать об альтернативе, ряд проектов уже имеем, однако должны их реализовывать до следующего отопительного сезона», — отметил глава ХОВА.

Он также добавил, что сейчас ситуацию с электроэнергией в Харькове стабилизировали.

«Мы работали вместе с энергетиками, службами ГСЧС трое суток, чтобы подать электроэнергию на нашу критическую инфраструктуру города Харьков, затем подать электроэнергию для нашего населения. Мы уже на пике наших возможностей. Далее масштабные ремонты, разборы завалов, анализ, заказ определенных конструкций», – заявил Синегубов.

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. По городу и области ударили 22 ракетами типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, не выехал на маршруты электротранспорт, а метро работало как укрытие. С 25 до 31 марта действуют графики почасовых отключений электричества. В Харькове должны обесточивать по два-три района, каждую очередь — на шесть часов в сутки. В ряде громад области свет должны отключать на два часа в сутки.