Вибухи в Харкові: міністр енергетики заявив про наймасштабнішу атаку

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що на українську енергетику здійснюють наймасштабнішу атаку за останній час. Вибухи пролунали в Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі, Вінницькій області та інших регіонах.

“Зараз ворог здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Мета – не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни. На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС. У частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Робимо усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло“, – написав Галущенко у фейсбуці.

Нагадаємо, починаючи з 4:30 ранку в Харкові прогриміла серія вибухів – понад 15. У місті зникло світло, зникає вода, не працює електротранспорт. Про удари по енергетичній інфраструктурі заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. У “Харківобленерго” повідомили, що енергетики на місцях і вже працюють. У поліції закликали городян звертатися за зв’язком та підзарядкою до райвідділів.