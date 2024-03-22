Взрывы в Харькове: министр энергетики заявил о самой масштабной атаке
Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что на украинскую энергетику совершают самую масштабную атаку за последнее время. Взрывы прозвучали в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, Винницкой области и других регионах.
«Сейчас враг совершает самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время. Цель — не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны. К сожалению, есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС. В части регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет», — написал Галущенко в facebook.
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Напомним, начиная с 4:30 утра в Харькове прогремела серия взрывов — более 15. В городе исчез свет, пропадает вода, не работает электротранспорт. Об ударах по энергетической инфраструктуре заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. В «Харьковоблэнерго» сообщили, что энергетики на местах и уже работают. В полиции призвали горожан обращаться за связью и подзарядкой в райотделы.
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- Категории: Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: галущенко, електрика, министр, ракетная атака, світло, свет, энергетика;
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 06:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что на украинскую энергетику совершают самую масштабную атаку за последнее время. Взрывы прозвучали в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, Винницкой области и других регионах".