Чи відновлять світло у Харкові за вихідні: відповідь Терехова
Відновити електропостачання у Харкові «за сьогодні-завтра» – неможливо, повідомив мер міста Ігор Терехов в етері нацмарафону.
«Наслідки дуже серйозні й сьогодні працюють всі енергетики комунальної установи, щоб локалізувати ці наслідки, але за сьогодні-завтра це неможливо й пройде певний час, щоб ми відновили енергопостачання. Ми почали подавати воду в квартири харків’ян ще вчора в обмеженому режимі, продовжуємо під’єднувати до водопостачання. Працюють «Харківські тепломережі», щоб перезапустити систему теплопостачання, але дуже багато залежить від енергопостачання. Ситуація дуже і дуже важка», – сказав Терехов.
Нагадаємо, 22 березня вранці Харківщина зазнала наймасштабнішої атаки на енергоінфраструктуру від початку війни. Вибухи лунали в Харкові з 4:30. По місту й області вдарили 21 ракетою – типу С-300 та Іскандер. Руйнування та пожежі були на п’яти підстанціях. Постраждав працівник ТЕЦ-5, повідомляв мер Харкова Ігор Терехов. У Харкові зникали електрика та водопостачання, а електротранспорт не виїхав на маршрути. Метро працювало як укриття. Об’єкти водопостачання заживили від генераторів і почали подавати воду за графіком. У Харкові відкрилися 74 “пункти незламності”. Ввечері в Укренерго повідомили, що певні обмеження електропостачання в місті можуть зберігатися протягом кількох днів. Станом на ранок 23 березня підключили до електропостачання понад 440 тисяч абонентів.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2024 в 13:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновити електропостачання у Харкові «за сьогодні-завтра» – неможливо, повідомив мер міста Ігор Терехов в етері нацмарафону.".