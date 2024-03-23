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Восстановят ли свет в Харькове за выходные: ответ Терехова

Общество 13:40   23.03.2024
Виктория Яковенко
Восстановят ли свет в Харькове за выходные: ответ Терехова

Возобновить электроснабжение в Харькове «за сегодня-завтра» – невозможно, сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Последствия очень серьезные и сегодня работают все энергетики коммунального предприятия, чтобы локализовать эти последствия, но сегодня-завтра это невозможно и пройдет определенное время, чтобы мы возобновили энергоснабжение. Мы начали подавать воду в квартиры харьковчан еще вчера в ограниченном режиме, продолжаем подключать к водоснабжению. Работают «Харьковские теплосети», чтобы перезапустить систему теплоснабжения, но очень многое зависит от энергоснабжения. Ситуация очень и очень трудная», — сказал Терехов.

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. Взрывы раздавались в Харькове с 4:30. По городу и области ударили 21 ракетой типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие. Объекты водоснабжения запитали от генераторов и начали подавать воду по графику. В Харькове открылись 74 «пункта незламності». Вечером в Укрэнерго сообщили, что некоторые ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней. По состоянию на утро 23 марта подключили к электроснабжению более 440 тысяч абонентов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 13:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Возобновить электроснабжение в Харькове «за сегодня-завтра» – невозможно, сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире нацмарафона.".