ISW: ВСУ атакуют в районе Шебекино, а РФ хочет повлиять на ход переговоров

Об атаках ВСУ в Белгородской области около Шебекина пишут в Институте изучения войны (ISW).

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 21 декабря, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись через международную границу в лесную местность к северо-востоку от Мухина Белгородской области (юго-восточнее Шебекино и менее чем в километре от международной границы) во время ограниченной трансграничной атаки», – передают в ISW.

По информации аналитиков, россияне провели трансграничную атаку на Сумщине и Харьковщине. В частности, на геолокационных кадрах видно, как около 15 российских солдат штурмуют позиции ВСУ в Сотницком Казачке. Тем временем украинские защитники сообщили, что отбили это наступление. Эксперты прогнозируют: в ближайшие недели такие атаки могут повторяться. Однако реальная цель врага – вовсе не захват новых территорий. Подобными штурмами россияне лишь могут попытаться повлиять на ход переговоров.

«Кремль и российские СМИ могут делать усиленные заявления, изображающие эти ограниченные нападения как часть нового российского наступления. Однако появление новых мелкомасштабных тактических атак, прерывающих северную линию фронта, и усиленная российская информационная агитация вокруг такой активности не будут свидетельствовать о фактическом новом наземном наступлении. Такая активность будет свидетельствовать о том, что основной целью этих тактических нападений является достижение информационного эффекта, а не захват территории в рамках более широкого наступления», – пишут аналитики.

Также в ISW зафиксировали продвижение россиян на Боровском направлении около Зеленого Гая и Сергеевки.

