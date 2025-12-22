Live

ISW: ВСУ атакуют в районе Шебекино, а РФ хочет повлиять на ход переговоров

Украина 07:44   22.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
ISW: ВСУ атакуют в районе Шебекино, а РФ хочет повлиять на ход переговоров

Об атаках ВСУ в Белгородской области около Шебекина пишут в Институте изучения войны (ISW). 

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 21 декабря, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись через международную границу в лесную местность к северо-востоку от Мухина Белгородской области (юго-восточнее Шебекино и менее чем в километре от международной границы) во время ограниченной трансграничной атаки», – передают в ISW.

По информации аналитиков, россияне провели трансграничную атаку на Сумщине и Харьковщине. В частности, на геолокационных кадрах видно, как около 15 российских солдат штурмуют позиции ВСУ в Сотницком Казачке. Тем временем украинские защитники сообщили, что отбили это наступление. Эксперты прогнозируют: в ближайшие недели такие атаки могут повторяться. Однако реальная цель врага – вовсе не захват новых территорий. Подобными штурмами россияне лишь могут попытаться повлиять на ход переговоров.

«Кремль и российские СМИ могут делать усиленные заявления, изображающие эти ограниченные нападения как часть нового российского наступления. Однако появление новых мелкомасштабных тактических атак, прерывающих северную линию фронта, и усиленная российская информационная агитация вокруг такой активности не будут свидетельствовать о фактическом новом наземном наступлении. Такая активность будет свидетельствовать о том, что основной целью этих тактических нападений является достижение информационного эффекта, а не захват территории в рамках более широкого наступления», – пишут аналитики.

Также в ISW зафиксировали продвижение россиян на Боровском направлении около Зеленого Гая и Сергеевки.

Читайте также: Ракетой ударили россияне по селу в Харьковской области

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня 22 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 22 декабря 2025: какой праздник и день в истории
22.12.2025, 06:00
Искали три недели: в Харькове нашли тело пропавшей женщины
Искали три недели: в Харькове нашли тело пропавшей женщины
21.12.2025, 20:22
Ракетой ударили россияне по селу в Харьковской области
Ракетой ударили россияне по селу в Харьковской области
21.12.2025, 19:00
Новости Харькова — главное за 22 декабря: штурмы РФ, удары из РСЗО
Новости Харькова — главное за 22 декабря: штурмы РФ, удары из РСЗО
22.12.2025, 08:46
Как будут отключать свет 22 декабря в Харьковской области: графики
Как будут отключать свет 22 декабря в Харьковской области: графики
21.12.2025, 21:27
Синегубов: россияне били по Харьковщине из РСЗО, что повредил враг
Синегубов: россияне били по Харьковщине из РСЗО, что повредил враг
22.12.2025, 08:41

Новости по теме:

20.12.2025
«Пример когнитивной войны». Как Путин хотел скрыть поражение в Купянске — ISW
18.12.2025
ISW: в Купянске очередное продвижение ВСУ, на севере РФ вернула в бой раненых
17.12.2025
ISW: продвижение ВСУ в Купянске продолжается, воины зачищают город
16.12.2025
ISW: блогеры РФ жалуются, что ситуация в Купянске «резко ухудшается»
13.12.2025
ISW: Украинская контратака в Купянске показывает, что Путин неправ (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «ISW: ВСУ атакуют в районе Шебекино, а РФ хочет повлиять на ход переговоров», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2025 в 07:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об атаках ВСУ в Белгородской области около Шебекина пишут в Институте изучения войны (ISW). ".