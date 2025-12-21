Live

Ракетой ударили россияне по селу в Харьковской области

Происшествия 19:00   21.12.2025
Оксана Якушко
Ракетой ударили россияне по селу в Харьковской области Фото: Виктор Коваленко

Россияне нанесли ракетный удар по селу Одноробовка Золочевской громады утром 21 декабря 2025 года.

Об этом сообщил МГ «Объектив» глава местной СВА Виктор Коваленко.

Ракетный обстрел произошел в 09:25. Тип ракеты устанавливают правоохранители. В результате попадания по селу Одноробовка Золочевской громады повреждения разной степени получили три двухэтажных многоквартирных дома.

Также разрушения есть у 12 частных домов, хозяйственных сооружений и энергосетей, пострадало и неработающее учебное заведение.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: Виктор Коваленко
Фото: Виктор Коваленко

Автор: Оксана Якушко
