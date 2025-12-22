Live

ISW: ЗСУ атакують у районі Шебекіно, а РФ хоче вплинути на перебіг переговорів

Україна 07:44   22.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про атаки ЗСУ у Білгородській області біля Шебекіно пишуть в Інституті вивчення війни (ISW). 

“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 грудня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися через міжнародний кордон у лісову місцевість на північний схід від Мухіна Бєлгородської області області (на південний схід від Шебекіно та менш ніж за один кілометр від міжнародного кордону) під час обмеженої транскордонної атаки)”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

За інформацією аналітиків, росіяни провели транскордонну атаку на Сумщині та Харківщині. Зокрема, на геолокаційних кадрах видно, як близько 15 російських солдатів штурмують позиції ЗСУ у Сотницькому Козачку. Тим часом українські захисники повідомили, що відбили цей наступ. Експерти прогнозують: найближчими тижнями подібні атаки можуть повторюватися. Однак реальна мета ворога – зовсім не захоплення нових територій. Такими штурмами росіяни можуть спробувати вплинути на хід переговорів.

“Кремль і російські ЗМІ можуть робити посилені заяви, що зображують ці обмежені напади як частину нового російського наступу. Однак поява нових дрібномасштабних тактичних атак, що переривають північну лінію фронту, і посилена російська інформаційна агітація навколо такої активності не свідчать про фактичний новий наземний наступ. Така активність свідчитиме про те, що основною метою цих тактичних нападів є досягнення інформаційного ефекту, а не захоплення території у межах  ширшого наступу”, – пишуть аналітики.

Також в ISW зафіксували просування росіян на Борівському напрямку біля Зеленого Гаю та Сергіївки.

Читайте також: Ракетою вдарили росіяни по селу на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: ЗСУ атакують у районі Шебекіно, а РФ хоче вплинути на перебіг переговорів
