DeepState: у РФ — успехи на направлении на Великий Бурлук: где продвинулись
Военные РФ продвинулись в районе поселка Двуречанское Купянского района Харьковской области, это направление на Великий Бурлук.
Об этом сообщает проект DeepState. Днем 26 декабря аналитики обновили карту боевых действий, обозначив как оккупированные территории на юге от поселка.
Ранее военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко подробно проанализировал действия армии РФ в районе Волчанска. По его словам, на этом участке оккупанты пытаются хотя бы частично реализовать свой план по выходу на Великий Бурлук.
Читайте также: «В Купянске все нормально». Россияне давят вблизи города, зачем — Трегубов
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «DeepState: у РФ — успехи на направлении на Великий Бурлук: где продвинулись», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 декабря 2025 в 20:38;