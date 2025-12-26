Live

DeepState: у РФ — успехи на направлении на Великий Бурлук: где продвинулись

Фронт 20:38   26.12.2025
Елена Нагорная
DeepState: у РФ — успехи на направлении на Великий Бурлук: где продвинулись

Военные РФ продвинулись в районе поселка Двуречанское Купянского района Харьковской области, это направление на Великий Бурлук.

Об этом сообщает проект DeepState. Днем 26 декабря аналитики обновили карту боевых действий, обозначив как оккупированные территории на юге от поселка.

Ранее военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко подробно проанализировал действия армии РФ в районе Волчанска. По его словам, на этом участке оккупанты пытаются хотя бы частично реализовать свой план по выходу на Великий Бурлук.

Автор: Елена Нагорная
