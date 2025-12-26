Live

«В Купянске все нормально». Россияне давят вблизи города, зачем — Трегубов

Записано 15:26   26.12.2025
Виктория Яковенко
«В Купянске все нормально». Россияне давят вблизи города, зачем — Трегубов Скриншот

В городе Купянск идет зачистка от российских военных. Сейчас враг давит вблизи города, в том числе на левом берегу реки Оскол, сообщил в эфире нацмарафона начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«В самом Купянске все нормально в этом плане, это вопрос короткого времени. Вблизи Купянска, особенно на левом берегу реки Оскол россияне пытаются давить. Они пытаются хоть как-то компенсировать происходящее. Поэтому и проводят перегруппировку, и давят на наши силы, но по состоянию на данный момент безуспешно. Тем не менее, война остается войной», – сказал Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 22 декабря президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в Дипломатической академии Украины при МИД Украины сообщил, что украинские воины продвинулись в Купянске, там идет зачистка. Он подчеркнул, что СОУ контролируют город. По его данным, там находятся около 100 российских военных, но это временно.

Читайте также: «Враг несет большие потери» — ГПСУ о ситуации на границе Харьковщины

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
КАБы атаковали Харьков: удар по трассе, погибшие, раненые (дополняется)
КАБы атаковали Харьков: удар по трассе, погибшие, раненые (дополняется)
26.12.2025, 16:35
Новости Харькова — главное 26 декабря: Дудин побывал на свободе, удар КАБ
Новости Харькова — главное 26 декабря: Дудин побывал на свободе, удар КАБ
26.12.2025, 16:36
Почти две тысячи коммунальщиков борются в Харькове со снегом (фото)
Почти две тысячи коммунальщиков борются в Харькове со снегом (фото)
26.12.2025, 09:30
Как будут отключать свет сегодня, рассказали в «Харьковоблэнерго»
Как будут отключать свет сегодня, рассказали в «Харьковоблэнерго»
26.12.2025, 10:19
Из-за ударов РФ по энергообъектам на Харьковщине – аварийные отключения
Из-за ударов РФ по энергообъектам на Харьковщине – аварийные отключения
26.12.2025, 10:55
Холоднее, чем обычно: каким будет январь в Харькове и области – прогноз
Холоднее, чем обычно: каким будет январь в Харькове и области – прогноз
25.12.2025, 14:49

Новости по теме:

26.12.2025
«Харьковщина – это провальная область для оккупантов» — Коваленко (видео)
24.12.2025
«Атакуют почти постоянно» — Машовец о цели врага на Волчанском направлении
24.12.2025
Сегодня 24 декабря 2025: какой праздник и день в истории
23.12.2025
Выборы во время войны: в Украине возобновили работу реестра избирателей
23.12.2025
Штурм границы на Харьковщине: за несколько дней уничтожили более 50 военных РФ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««В Купянске все нормально». Россияне давят вблизи города, зачем — Трегубов», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2025 в 15:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Купянск идет зачистка от российских военных.".