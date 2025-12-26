«В Купянске все нормально». Россияне давят вблизи города, зачем — Трегубов

В городе Купянск идет зачистка от российских военных. Сейчас враг давит вблизи города, в том числе на левом берегу реки Оскол, сообщил в эфире нацмарафона начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

«В самом Купянске все нормально в этом плане, это вопрос короткого времени. Вблизи Купянска, особенно на левом берегу реки Оскол россияне пытаются давить. Они пытаются хоть как-то компенсировать происходящее. Поэтому и проводят перегруппировку, и давят на наши силы, но по состоянию на данный момент безуспешно. Тем не менее, война остается войной», – сказал Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 22 декабря президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в Дипломатической академии Украины при МИД Украины сообщил, что украинские воины продвинулись в Купянске, там идет зачистка. Он подчеркнул, что СОУ контролируют город. По его данным, там находятся около 100 российских военных, но это временно.