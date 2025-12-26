Live

«Враг несет большие потери» — ГПСУ о ситуации на границе Харьковщины

Записано 12:35   26.12.2025
Виктория Яковенко
«Враг несет большие потери» — ГПСУ о ситуации на границе Харьковщины

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире нацмарафона рассказал, что сейчас происходит в районе села Сотницкий Казачок.

«По Сотницкому Казачку враг уже давно пытается расширить зону боев по территории нашей страны, но последние дни как раз активность попытками захода пехотных групп была достаточно высокой. И снова же те группы, которые были малочисленные, которые были более многочисленные, которые пытались накапливаться в этом населенном пункте на Харьковщине, отмечу, что он также находится непосредственно вплотную к линии государственной границы, враг несет большие потери», — подчеркнул Демченко.

По его словам, пограничники и воины Сил обороны на этом направлении привлекают артиллерийские средства разного калибра и БпЛА, чтобы не дать возможности противнику расширить зону боев на этом участке.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, россияне попытались прорвать границу на Золочевщине. Под ударом, как и больше года назад, было село Сотницкий Казачок. Это подтвердила Группировка объединенных сил. В официальном сообщении говорится о «попытке перемещения личного состава», которую осуществил противник. Начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко объяснил: штурмовые действия россияне начали еще 18 декабря. Населённые пункты Одноробовского старостинского округа массированно обстреляли из градов и артиллерии, забросали бомбами. Сейчас ситуация, по оценке Коваленко, напряженная. Россияне понесли значительные потери, однако намерены расширить плацдарм от Сотницкого Казачка в сторону села Басовое. Сейчас защитники держат границу.

23 декабря глава ХОВА Олег Синегубов заявлял, что за несколько дней в Сотницком Казачке уничтожили 50 оккупантов, еще около 100 – ранили.

Автор: Виктория Яковенко
