«У Куп’янську все нормально». Росіяни тиснуть поблизу міста, навіщо – Трегубов

У місті Куп’янськ триває зачистка від російських військових. Наразі ворог тисне поблизу міста, зокрема на лівому березі річки Оскіл, повідомив в етері нацмарафону начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов.

«У самому Куп’янську все нормально в цьому плані, це питання короткого часу. Поблизу Куп’янська, особливо на лівому березі річки Оскіл росіяни намагаються тиснути. Вони намагаються хоч якось компенсувати те, що відбувається. Тому і проводять перегрупування, і тиснуть на наші сили, але станом на зараз безуспішно. Тим не менш, війна залишається війною», – сказав Трегубов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, 22 грудня президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами у Дипломатичній академії України при МЗС України повідомив, що українські воїни просунулися в Куп’янську, там триває зачистка. Він підкреслив, що СОУ контролюють місто. За його даними, там перебувають до 100 російських військових, але це тимчасово.