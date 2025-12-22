Скільки військових РФ є в Куп’янську? Зеленський підтвердив версію ЗСУ (відео)

Зачистка Куп’янська Харківської області від російських військових триває, повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами у Дипломатичній академії України при МЗС України.

“Наші просунулися в Куп’янську, на пів кілометра зачищення йде. Там правильна йде операція. Ми контролюємо сьогодні Куп’янськ. Там є «русские». Вважають наші війська, що їх до ста людей. Тобто вже їх там небагато. Може, 80–100 людей, але вони всі – це тимчасово”, – зазначив Зеленський.

Тим часом пошуково-ударне угруповання «Хартія» продовжує працювати в центрі Куп’янська. Відео опублікували в телеграм-каналі бригади.

Відео: бригада “Хартія”

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 22 грудня в етері нацмарафону начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов інформував, що у Куп’янську залишається близько сотні російських військових.