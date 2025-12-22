Live

Скільки військових РФ є в Куп’янську? Зеленський підтвердив версію ЗСУ (відео)

Фронт 21:00   22.12.2025
Олена Нагорна
Скільки військових РФ є в Куп’янську? Зеленський підтвердив версію ЗСУ (відео) Фото: Zelenskiy / Official

Зачистка Куп’янська Харківської області від російських військових триває, повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами у Дипломатичній академії України при МЗС України.

“Наші просунулися в Куп’янську, на пів кілометра зачищення йде. Там правильна йде операція. Ми контролюємо сьогодні Куп’янськ. Там є «русские». Вважають наші війська, що їх до ста людей. Тобто вже їх там небагато. Може, 80–100 людей, але вони всі – це тимчасово”, – зазначив Зеленський.

Тим часом пошуково-ударне угруповання «Хартія» продовжує працювати в центрі Куп’янська. Відео опублікували в телеграм-каналі бригади.

Відео: бригада “Хартія”

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 22 грудня в етері нацмарафону начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов інформував, що у Куп’янську залишається близько сотні російських військових.

Читайте також: Армія РФ може завдати удару на Різдво: Зеленський закликав посилити ППО 📹

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Чи безпечна новорічна ялинка: харків’янам дали поради, як запобігти лиху
Чи безпечна новорічна ялинка: харків’янам дали поради, як запобігти лиху
22.12.2025, 21:22
Армія РФ може завдати удару на Різдво: Зеленський закликав посилити ППО 📹
Армія РФ може завдати удару на Різдво: Зеленський закликав посилити ППО 📹
22.12.2025, 18:29
Робота задіяли в евакуації жителя Куп’янщини – як це було (відео)
Робота задіяли в евакуації жителя Куп’янщини – як це було (відео)
22.12.2025, 17:57
Вночі підморозить, вдень сніжитиме: погода в Харкові та області на 23 грудня
Вночі підморозить, вдень сніжитиме: погода в Харкові та області на 23 грудня
22.12.2025, 18:59
КАБами, БпЛА і FPV атакували Харківщину – статистика обстрілів за тиждень
КАБами, БпЛА і FPV атакували Харківщину – статистика обстрілів за тиждень
22.12.2025, 17:25
Солодкі подарунки для дітей: скільки витратили з бюджету в Харкові та області
Солодкі подарунки для дітей: скільки витратили з бюджету в Харкові та області
22.12.2025, 19:52

Новини за темою:

22.12.2025
Армія РФ може завдати удару на Різдво: Зеленський закликав посилити ППО 📹
21.12.2025
Генерал, що доповів Путіну про перемогу у Куп’янську, зник у РФ – Зеленський
12.12.2025
Україна робить все, щоб завершити війну достойно – Зеленський у Куп’янську 📹
12.12.2025
Зеленський приїхав до Куп’янська разом із Сирським: зачистка міста ще триває
12.12.2025
«Багато росіяни говорили про Куп’янськ – ми бачимо»: Зеленський відвідав місто


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Скільки військових РФ є в Куп’янську? Зеленський підтвердив версію ЗСУ (відео)», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2025 в 21:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зачистка Куп’янська Харківської області від російських військових триває, повідомив президент Володимир Зеленський.".