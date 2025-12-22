Скільки військових РФ є в Куп’янську? Зеленський підтвердив версію ЗСУ (відео)
Зачистка Куп’янська Харківської області від російських військових триває, повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами у Дипломатичній академії України при МЗС України.
“Наші просунулися в Куп’янську, на пів кілометра зачищення йде. Там правильна йде операція. Ми контролюємо сьогодні Куп’янськ. Там є «русские». Вважають наші війська, що їх до ста людей. Тобто вже їх там небагато. Може, 80–100 людей, але вони всі – це тимчасово”, – зазначив Зеленський.
Тим часом пошуково-ударне угруповання «Хартія» продовжує працювати в центрі Куп’янська. Відео опублікували в телеграм-каналі бригади.
Відео: бригада “Хартія”
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 22 грудня в етері нацмарафону начальник управління комунікацій Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов інформував, що у Куп’янську залишається близько сотні російських військових.
Читайте також: Армія РФ може завдати удару на Різдво: Зеленський закликав посилити ППО 📹
