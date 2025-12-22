Сколько военных РФ в Купянске? Зеленский подтвердил версию ВСУ

Зачистка Купянска Харьковской области от российских военных продолжается, сообщил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами в Дипломатической академии Украины при МИДе Украины.

«Наши продвинулись в Купянске, на полкилометра идет зачистка. Там идет правильная операция. Мы контролируем сегодня Купянск. Там есть русские. Наши войска считают, что их до ста человек. То есть их там уже немного. Может, 80–100 человек, но они все – это временно», – отметил Зеленский.

Как сообщала МГ «Объектив», 22 декабря в эфире нацмарафона начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов информировал, что в Купянске остается около сотни российских военных.